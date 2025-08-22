Circuit de la Moncelle Baccarat Meurthe-et-Moselle

Circuit de la Moncelle Adultes A pieds Facile

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Circuit de la Moncelle 2 rue Adrien Michaut 54120 Baccarat Meurthe-et-Moselle Grand Est

Durée : 90 Distance : Tarif :

Entre amis ou en famille, empruntez l’un des circuits de Baccarat labellisé par le club vosgien. Plaquette disponible à l’Office de tourisme.

Facile

+33 3 83 75 13 37

English :

With friends or family, take one of the Baccarat circuits labelled by the Vosges club. Brochure available at the Tourist Office.

Deutsch :

Ob mit Freunden oder der Familie, nutzen Sie einen der Rundwege in Baccarat, die vom Vogesenclub mit einem Gütesiegel ausgezeichnet wurden. Broschüre im Tourismusbüro erhältlich.

Italiano :

Con gli amici o con la famiglia, partecipate a uno dei circuiti di Baccarat contrassegnati dal Club Vosgien. Opuscolo disponibile presso l’Ufficio del Turismo.

Español :

Con los amigos o la familia, realice uno de los circuitos de Baccarat señalizados por el Club Vosgien. Folleto disponible en la Oficina de Turismo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-03 par Système d’information touristique Lorrain