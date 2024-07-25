Circuit de la montagne du donon Senones Vosges

Circuit de la montagne du donon Senones Vosges vendredi 1 août 2025.

Circuit de la montagne du donon Adultes A pieds

Circuit de la montagne du donon 88210 Senones Vosges Grand Est

Durée : 150 Distance : 4200.0 Tarif :

Le Donon doit son nom au mot celte « Dun » qui signifie à la fois montagne et forteresse. Il offre un sublime point de vue à 360 degrés.

Le Donon est aussi un lieu à dominante celtique avec des nombreuses légendes entourant son temple.

Des informations supplémentaires sont disponibles à l’Office de Tourisme, n’hésitez pas à nous contacter.

http://www.vosges-portes-alsace.fr/ +33 3 29 57 91 03

English :

The Donon owes its name to the Celtic word « Dun » which means both mountain and fortress. It offers a sublime 360-degree view.

The Donon is also a Celtic-dominated place with many legends surrounding its temple.

Further information is available at the Tourist Office, please do not hesitate to contact us.

Deutsch :

Der Donon verdankt seinen Namen dem keltischen Wort « Dun », das sowohl Berg als auch Festung bedeutet. Er bietet einen erhabenen 360-Grad-Ausblick.

Der Donon ist auch ein keltisch geprägter Ort mit zahlreichen Legenden, die sich um seinen Tempel ranken.

Weitere Informationen sind im Fremdenverkehrsbüro erhältlich. Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren.

Italiano :

Il Donon deve il suo nome alla parola celtica « Dun », che significa sia montagna che fortezza. Offre una vista sublime a 360 gradi.

Il Donon è anche un luogo prevalentemente celtico, con molte leggende che circondano il suo tempio.

Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’Ufficio del Turismo.

Español :

El Donon debe su nombre a la palabra celta « Dun », que significa tanto montaña como fortaleza. Ofrece una vista sublime de 360 grados.

El Donon es también un lugar predominantemente celta con muchas leyendas en torno a su templo.

Para más información, póngase en contacto con la Oficina de Turismo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-07-25 par Système d’information touristique Lorrain