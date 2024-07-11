Circuit de la Nouvaz Courchevel Savoie

Circuit de la Nouvaz Courchevel Savoie vendredi 1 août 2025.

Circuit de la Nouvaz

Circuit de la Nouvaz 73120 Courchevel Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Ce chemin mène au joli hameau de la Nouvaz où il passe sous une arche en pierre entre deux maisons puis remonte par une boucle en forêt. Possible de le combiner avec le chemin des chevreuils.

+33 4 79 08 00 29

English : Circuit de la Nouvaz

This path leads to the pretty hamlet of La Nouvaz, where it passes underneath a stone arch between 2 houses then climbs back up and loops through the forest. May be combined with Le Chemin des Chevreuils path.

Deutsch : Circuit de la Nouvaz

Dieser Weg führt zum hübschen Weiler Nouvaz, wo er durch einen Steinbogen zwischen zwei Häusern hindurchgeht und dann durch eine Waldschleife wieder nach oben führt. Der Weg kann mit dem Rehpfad kombiniert werden.

Italiano :

Questo sentiero conduce alla graziosa frazione di La Nouvaz, dove passa sotto un arco di pietra tra due case e poi risale attraverso un anello forestale. Può essere combinato con lo chemin des chevreuils.

Español : Circuit de la Nouvaz

Este sendero conduce a la bonita aldea de La Nouvaz, donde pasa bajo un arco de piedra entre dos casas y luego vuelve a subir por un bucle forestal. Se puede combinar con el chemin des chevreuils.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-07-11 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains source Apidae Tourisme