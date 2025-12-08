Circuit de la Pierre de la Roche Taintrux Vosges
Circuit de la Pierre de la Roche Taintrux Vosges vendredi 1 mai 2026.
Circuit de la Pierre de la Roche Adultes A pieds Facile
Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Circuit de la Pierre de la Roche 88100 Taintrux Vosges Grand Est
Durée : Distance : 2000.0 Tarif :
Circuit de randonnée en moyenne montagne
Col de Noirmont Taintrux
Distance 2 km pour 80 mètres de dénivelé.
Balisage triangle jaune.
Facile
http://www.vosges-portes-alsace.fr/
English :
Mid-mountain hiking trail
Col de Noirmont Taintrux
Distance: 2 km with 80 m ascent.
Markings: yellow triangle.
Deutsch :
Rundwanderung in einem Mittelgebirge
Col de Noirmont Taintrux
Entfernung: 2 km bei 80 m Höhenunterschied.
Markierung: gelbes Dreieck.
Italiano :
Sentiero escursionistico di media montagna
Col de Noirmont Taintrux
Distanza: 2 km con un dislivello di 80 metri.
Segnaletica: triangolo giallo.
Español :
Ruta de senderismo de media altitud
Col de Noirmont Taintrux
Distancia: 2 km con un desnivel de 80 metros.
Señalización: triángulo amarillo.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-27 par Système d’information touristique Lorrain