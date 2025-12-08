Circuit de la Pierre de la Roche Taintrux Vosges

Circuit de la Pierre de la Roche Taintrux Vosges vendredi 1 mai 2026.

Circuit de la Pierre de la Roche Adultes A pieds Facile

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Circuit de la Pierre de la Roche 88100 Taintrux Vosges Grand Est

Durée : Distance : 2000.0 Tarif :

Circuit de randonnée en moyenne montagne
Col de Noirmont Taintrux
Distance 2 km pour 80 mètres de dénivelé.
Balisage triangle jaune.
Facile

http://www.vosges-portes-alsace.fr/  

English :

Mid-mountain hiking trail
Col de Noirmont Taintrux
Distance: 2 km with 80 m ascent.
Markings: yellow triangle.

Deutsch :

Rundwanderung in einem Mittelgebirge
Col de Noirmont Taintrux
Entfernung: 2 km bei 80 m Höhenunterschied.
Markierung: gelbes Dreieck.

Italiano :

Sentiero escursionistico di media montagna
Col de Noirmont Taintrux
Distanza: 2 km con un dislivello di 80 metri.
Segnaletica: triangolo giallo.

Español :

Ruta de senderismo de media altitud
Col de Noirmont Taintrux
Distancia: 2 km con un desnivel de 80 metros.
Señalización: triángulo amarillo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-27 par Système d’information touristique Lorrain