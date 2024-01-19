Circuit de la pierre d’Euville Euville Meuse
Circuit de la pierre d’Euville Euville Meuse vendredi 1 août 2025.
Circuit de la pierre d’Euville Adultes A pieds Facile
Circuit de la pierre d’Euville 32 Chemin de Gonfontaine 55200 Euville Meuse Grand Est
Durée : 150 Distance : 8000.0 Tarif :
Autour du site de la Grande Carrière, un circuit fléché est proposé aux visiteurs afin de compléter l’exposition sur une demi-journée « Le circuit de la pierre ».
Quelques panneaux d’interprétation donneront sur place aux promeneurs des informations.
En passant par les anciennes carrières, la tranchée, la sablière et la dernière, Rocamat, encore en activité deux boucles sont possibles 1h15 ou 2h30.
Plan du circuit disponible à l’Office de Tourisme à Commercy.
Facile
http://mairie@euville.fr/ +33 7 66 42 58 24
English :
Around the site of the Grande Carrière, a signposted circuit is proposed to visitors in order to complete the exhibition over half a day: « The circuit of the stone ».
Some interpretation panels will give information to the walkers.
Passing by the old quarries, the trench, the sandpit and the last one, Rocamat, still in activity, two loops are possible: 1h15 or 2h30.
Map of the circuit available at the Tourist Office in Commercy.
Deutsch :
Rund um den Standort des Großen Steinbruchs wird den Besuchern ein beschilderter Rundgang angeboten, um die halbtägige Ausstellung zu ergänzen: « Le circuit de la pierre ».
Einige Interpretationstafeln werden den Spaziergängern vor Ort Informationen geben.
Vorbei an den alten Steinbrüchen, dem Graben, der Sandgrube und dem letzten, noch aktiven Steinbruch, Rocamat, sind zwei Schleifen möglich: 1h15 oder 2h30.
Plan des Rundgangs ist im Fremdenverkehrsamt in Commercy erhältlich.
Italiano :
Intorno al sito della Grande Carrière, viene proposto ai visitatori un circuito segnalato per completare l’esposizione nell’arco di mezza giornata: « Il circuito di pietra ».
Alcuni pannelli di interpretazione forniranno informazioni agli escursionisti sul posto.
Passando per le vecchie cave, la trincea, la cava di sabbia e l’ultima, Rocamat, ancora in attività, sono possibili due percorsi: 1h15 o 2h30.
Mappa del tour disponibile presso l’Ufficio del Turismo di Commercy.
Español :
Alrededor del emplazamiento de la Grande Carrière, se propone a los visitantes un circuito señalizado para completar la exposición a lo largo de media jornada: « El circuito de la piedra ».
Unos paneles de interpretación proporcionarán información a los caminantes sobre el terreno.
Pasando por las antiguas canteras, la trinchera, la arenera y la última, Rocamat, todavía en actividad, se pueden hacer dos bucles: 1h15 o 2h30.
Mapa del circuito disponible en la Oficina de Turismo de Commercy.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-01-19 par Système d’information touristique Lorrain