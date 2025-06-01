Circuit de la Pierre Folle Menhir Plessé Loire-Atlantique
Circuit de la Pierre Folle Menhir
Circuit de la Pierre Folle Menhir 44128 Plessé Loire-Atlantique Pays de la Loire
Durée : Distance : 10500.0 Tarif :
Suivez le canal qui vous dirigera par chemins empierrés et sentiers vers la campagne environnante.
English :
Follow the canal, which will lead you along stony paths and trails into the surrounding countryside.
Deutsch :
Folgen Sie dem Kanal, der Sie über Schotterwege und Pfade in die umliegende Landschaft führt.
Italiano :
Seguite il canale lungo i sentieri di ghiaia e i percorsi pedonali nella campagna circostante.
Español :
Siga el canal por caminos de grava y senderos que le llevarán a la campiña circundante.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-16 par eSPRIT Pays de la Loire