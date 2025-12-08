Circuit de la roche des Fées Provenchères-et-Colroy Vosges

Circuit de la roche des Fées Adultes A pieds Difficulté moyenne

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Circuit de la roche des Fées 88490 Provenchères-et-Colroy Vosges Grand Est

Durée : Distance : 8000.0 Tarif :

Circuit de randonnée en moyenne montagne

Provenchères-et-Colroy

Distance 8 km pour 290 mètres de dénivelé.

Balisage anneau rouge.

Difficulté moyenne

http://www.vosges-portes-alsace.fr/ +33 3 29 42 22 22

English :

Mid-mountain hiking trails

Provenchères-et-Colroy

Distance: 8 km, elevation gain 290 m.

Marking: red ring.

Deutsch :

Rundwanderung in einem Mittelgebirge

Provenchères-et-Colroy

Entfernung: 8 km bei 290 m Höhenunterschied.

Markierung: roter Ring.

Italiano :

Sentiero di media montagna

Provenchères-et-Colroy

Distanza: 8 km con un dislivello di 290 metri.

Segnaletica: anello rosso.

Español :

Ruta de senderismo de media montaña

Provenchères-et-Colroy

Distancia: 8 km con un desnivel de 290 metros.

Señalización: anillo rojo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-27 par Système d’information touristique Lorrain