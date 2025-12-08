Circuit de la roche des Fées Provenchères-et-Colroy Vosges
Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Circuit de la roche des Fées 88490 Provenchères-et-Colroy Vosges Grand Est
Durée : Distance : 8000.0 Tarif :
Circuit de randonnée en moyenne montagne
Distance 8 km pour 290 mètres de dénivelé.
Balisage anneau rouge.
Difficulté moyenne
http://www.vosges-portes-alsace.fr/ +33 3 29 42 22 22
English :
Mid-mountain hiking trails
Distance: 8 km, elevation gain 290 m.
Marking: red ring.
Deutsch :
Rundwanderung in einem Mittelgebirge
Entfernung: 8 km bei 290 m Höhenunterschied.
Markierung: roter Ring.
Italiano :
Sentiero di media montagna
Distanza: 8 km con un dislivello di 290 metri.
Segnaletica: anello rosso.
Español :
Ruta de senderismo de media montaña
Distancia: 8 km con un desnivel de 290 metros.
Señalización: anillo rojo.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-27 par Système d’information touristique Lorrain