Circuit de la Roche d’Oëtre Pont-d’Ouilly Calvados vendredi 1 août 2025.

Circuit de la Roche d’Oëtre 11 rue du stade René Vallée 14690 Pont-d’Ouilly Calvados Normandie

Durée : 540 Distance : 38000.0 Tarif :

A travers ce périple, nous vous invitons à découvrir un des plus prestigieux sites naturels de l’ouest de la France la Roche d’Oëtre. De multiples surprises paysagères émaillent cette magnifique boucle, des méandres de la Rouvre en passant par les sentiers bucoliques et ombragés entre Rapilly et Pierrepont ou en sinuant au cœur du Val la Hère.

https://www.falaise-suissenormande.com/ +33 2 31 90 17 26

English : Circuit de la Roche d’Oëtre

This route invites you on an initiatory journey by one of Western France’s most prestigious natural sites: the Roche d’Oëtre. This magnificent loop unveils a number of surprising landscapes, from the meanders of the Rouvre to the shaded country paths between Rapilly and Pierrepont, and via the Hère valley.

Deutsch :

Auf dieser Reise laden wir Sie dazu ein, eine der prestigeträchtigsten Naturlandschaften Westfrankreichs zu entdecken: den Roche d’Oëtre. Die landschaftlichen Überraschungen auf diesem herrlichen Rundweg sind vielfältig: von den Windungen der Rouvre über die bukolischen und schattigen Pfade zwischen Rapilly und Pierrepont bis hin zu den Schlängelungen im Herzen des Val la Hère.

Italiano :

Attraverso questo viaggio, vi invitiamo a scoprire uno dei siti naturali più prestigiosi dell’ovest della Francia: la Roche d’Oëtre. Questo magnifico anello è pieno di sorprese nella campagna, dai meandri della Rouvre ai sentieri bucolici e ombreggiati tra Rapilly e Pierrepont o che si snodano nel cuore della Val la Hère.

Español :

A través de este viaje, le invitamos a descubrir uno de los lugares naturales más prestigiosos del oeste de Francia: la Roche d’Oëtre. Este magnífico bucle está lleno de sorpresas en el campo, desde el serpenteante Rouvre hasta los bucólicos y sombreados senderos entre Rapilly y Pierrepont o el serpenteo por el corazón del Val la Hère.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-06 par Normandie Tourisme