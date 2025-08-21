Circuit de la Roche du Diable Saint-Sauveur Meurthe-et-Moselle

Circuit de la Roche du Diable Adultes A pieds Difficulté moyenne

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Circuit de la Roche du Diable Lieu-dit Norroy 54480 Saint-Sauveur Meurthe-et-Moselle Grand Est

Durée : 210 Distance : 11000.0 Tarif :

La Maison de la Forêt est le point de départ de 7 circuits de randonnée balisés par les membres du Club Vosgien.Beaucoup des trésors du territoire se dévoilent aux yeux des marcheurs les roches d’Achiffet, le col de la Chapelotte, l’Abbaye de Saint-Sauveur… Le club vosgien de la Vezouze regroupe des passionnés de marche qui se retrouvent pour suivre les circuits et entretenir les sentiers. Le refuge de la Boulaie est situé sur le territoire d’Angomont, au lieu-dit La Boulaie, accès par la route départementale reliant Bréménil à Petitmont. Il est à la disposition de tous les randonneurs affiliés ou non au Club. Il peut accueillir 16 personnes.Chauffage au gaz, cheminée, sanitaires. Le refuge de la Boulaie est un lieu idéal pour une halte ou un pique-nique. Puis passez sur le Le chemin du Brigadier. Et enfin, du Haut de la Soie, vous pouvez apercevoir au loin le cœur de l’ancienne Abbaye de Saint Sauveur.

Difficulté moyenne

http://maisondelaforet-piemontvosgien.com/ +33 3 83 71 23 25

English :

The Maison de la Forêt is the starting point for 7 hiking trails marked out by members of the Club Vosgien, revealing many of the region’s treasures to walkers: the Achiffet rocks, the Col de la Chapelotte, Saint-Sauveur Abbey? The Club Vosgien de la Vezouze brings together walking enthusiasts to follow the circuits and maintain the trails. The refuge de la Boulaie is located in the Angomont area, at La Boulaie, on the departmental road between Bréménil and Petitmont. It is available to all hikers, whether Club members or not. It can accommodate 16 people, with gas heating, fireplace and sanitary facilities. The refuge de la Boulaie is an ideal place for a stopover or picnic. Then on to Le chemin du Brigadier. And finally, from the Haut de la Soie, you can see the heart of the ancient Abbey of Saint Sauveur in the distance.

Deutsch :

Das Maison de la Forêt ist der Ausgangspunkt für 7 Wanderwege, die von den Mitgliedern des Vogesenclubs markiert werden. Viele der Schätze der Region enthüllen sich den Augen der Wanderer: die Felsen von Achiffet, der Chapelotte-Pass, die Abtei von Saint-Sauveur? Der Club Vosgien de la Vezouze ist ein Zusammenschluss von begeisterten Wanderern, die sich treffen, um die Wanderwege zu verfolgen und zu pflegen. Die Hütte La Boulaie befindet sich auf dem Gebiet von Angomont, am Ort La Boulaie, und ist über die Landstraße zwischen Bréménil und Petitmont zu erreichen. Es steht allen Wanderern zur Verfügung, die dem Club angehören oder nicht. Sie kann 16 Personen aufnehmen, verfügt über Gasheizung, einen Kamin und sanitäre Einrichtungen. Die Hütte von La Boulaie ist ein idealer Ort für eine Rast oder ein Picknick. Dann gehen Sie über den Le chemin du Brigadier. Und schließlich können Sie von Haut de la Soie aus in der Ferne das Herz der ehemaligen Abtei von Saint Sauveur sehen.

Italiano :

La Maison de la Forêt è il punto di partenza di 7 sentieri segnalati dai membri del Club Vosgien, molti dei quali svelano agli escursionisti i tesori della zona: le rocce dell’Achiffet, il colle della Chapelotte, l’abbazia di Saint-Sauveur? Il Club Vosgien de la Vezouze è un gruppo di appassionati escursionisti che si riunisce per seguire gli itinerari e mantenere i sentieri. Il rifugio La Boulaie si trova nella zona di Angomont, in una località chiamata La Boulaie, a cui si accede attraverso la strada dipartimentale tra Bréménil e Petitmont. È aperto a tutti gli escursionisti, che siano o meno membri del Club. Può ospitare 16 persone e dispone di riscaldamento a gas, camino e servizi igienici. Il rifugio della Boulaie è un luogo ideale per fare una sosta per un picnic. Poi si prende il sentiero dei brigadieri. Infine, dall’Haut de la Soie, si può vedere in lontananza il cuore dell’antica abbazia di Saint Sauveur.

Español :

La Maison de la Forêt es el punto de partida de 7 rutas de senderismo señalizadas por los miembros del Club Vosgien, muchas de las cuales descubren a los senderistas los tesoros de la zona: las rocas de Achiffet, el puerto de Chapelotte, la abadía de Saint-Sauveur.. El Club Vosgien de la Vezouze es un grupo de senderistas entusiastas que se reúnen para seguir las rutas y mantener los senderos. El refugio de La Boulaie se encuentra en la zona de Angomont, en el lugar llamado La Boulaie, al que se accede por la carretera departamental entre Bréménil y Petitmont. Está abierto a todos los excursionistas, sean o no miembros del Club. Tiene capacidad para 16 personas y dispone de calefacción de gas, chimenea e instalaciones sanitarias. El refugio de la Boulaie es un lugar ideal para hacer un picnic. A continuación, tome el sendero del Brigadier. Y por último, desde el Haut de la Soie, se divisa a lo lejos el corazón de la antigua abadía de Saint Sauveur.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-25 par Système d’information touristique Lorrain