Circuit de la Roche du Serpent Baccarat Meurthe-et-Moselle

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Circuit de la Roche du Serpent 2 rue Adrien Michaut 54120 Baccarat Meurthe-et-Moselle Grand Est

Empruntez entre amis ou en famille l’un des circuits pédestres de Baccarat labellisé par le Club Vosgien. Cette promenade de 7km vous emmène au cœur de la forêt, à la rencontre d’une roche intriguante.

+33 3 83 75 13 37

English :

Take one of the Baccarat walking tours labelled by the Club Vosgien with friends or family. This 7km walk takes you to the heart of the forest, to meet an intriguing rock.

Deutsch :

Nehmen Sie mit Freunden oder der Familie einen der vom Vogesenclub ausgezeichneten Wanderwege in Baccarat unter die Füße. Diese 7 km lange Wanderung führt Sie in das Herz des Waldes, wo Sie auf einen faszinierenden Felsen treffen.

Italiano :

Passeggiate con gli amici o la famiglia su uno dei percorsi pedonali di Baccarat segnalati dal Club Vosgien. Questa passeggiata di 7 km vi porta nel cuore della foresta, per incontrare un’intrigante roccia.

Español :

Pasee con sus amigos o su familia por una de las rutas de senderismo de Baccarat señalizadas por el Club Vosgien. Este paseo de 7 km le lleva al corazón del bosque, al encuentro de una intrigante roca.

