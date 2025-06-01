Circuit de La Rosière Forges-les-Eaux Seine-Maritime
Circuit de La Rosière Forges-les-Eaux Seine-Maritime vendredi 1 août 2025.
Circuit de La Rosière
Circuit de La Rosière Ancienne gare thermale 76440 Forges-les-Eaux Seine-Maritime Normandie
Durée : 90 Distance : 16000.0 Tarif :
Partez à la découverte de Forges-les-Eaux en famille à travers cette balade à vélo de 16 km.
English : Circuit de La Rosière
Discover Forges-les-Eaux with your family on this 16 km bike ride.
Deutsch :
Entdecken Sie Forges-les-Eaux auf dieser 16 km langen Fahrradtour mit der ganzen Familie.
Italiano :
Scoprite Forges-les-Eaux con la vostra famiglia in questa escursione in bicicletta di 16 km.
Español :
Descubra Forges-les-Eaux con su familia en este paseo en bicicleta de 16 km.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-13 par Normandie Tourisme