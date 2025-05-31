Circuit de la Sermone Dolaincourt Vosges

Circuit de la Sermone Dolaincourt Vosges vendredi 1 août 2025.

Circuit de la Sermone Adultes A pieds Facile

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Circuit de la Sermone 6 grande ruelle 88170 Dolaincourt Vosges Grand Est

Durée : 180 Distance : 10000.0 Tarif :

Ce sentier permet de partir à la découverte de l’histoire thermale de l’Ouest des Vosges. Le village de Dolaincourt accueille une petite source thermale sulfurée, sodique et arsenicale, exploitée depuis la moitié du XIXe siècle, dans un petit bâtiment en bois jaune. Ce petit chalet a servi de buvette et d’embouteillage jusqu’en 1914. Le village de Vouxey accueille, quant à lui, une belle église datant du XVIe siècle.

Départ: 6 ruelle Grande Ruelle Dolaincourt

Le calvaire devant la mairie est de types « croix à balustres » les bras de la croix sont traités comme éléments d’une balustrade avec en hélice Saint Nicolas, la donatrice, saint Laurent et Saint Barbe. Au sommet de la croix Saint Michel terrassant le dragon.

A Vouxey, retrouvez l’église flamboyante, qui remplace un édifice roman de la fin du XIIe dont il ne reste que la base de la tour. Une vierge à l’enfant, des statues représentant Saint Roch, Saint Jean-Baptiste , Saint Fiacre, un Saint Bénédictin, la chaire , des boiseries et les grilles constituent un mobilier remarquable.

Par le chemin empierré à droite, monter dans le bois. Continuer sur le chemin empierré à travers champs, puis entrer dans le bois et tourner peu après à gauche. Continuer à gauche (limite de la forêt domaniale du Neufeys).

Après 1 km, ne pas rater sur la gauche un chemin descendant à la D71; l’emprunter à droite sur 200m. Monter par une route à gauche, puis continuer à droite. Prolonger par un chemin.

Au carrefour en T, prendre à gauche, puis tourner encore deux fois à gauche pour descendre dans un vallon par des chemins forestiers herbeux. Remonter à droite, puis suivre une piste à gauche et gagner l’aire de repos de la Prenieure (vue sur la vallée de la Sermone, le Marmont et la vallée du Vair). Poursuivre sur le chemin empierré et redescendre vers Dolaincourt.

Tourner à droite rue du Vieux-Moulin. A 50 m, aller à droite chemin de l’Etang, puis à gauche. Traverser la D 27 et gagner le départ.

Balisage S rouge

Facile

English :

This trail allows you to discover the thermal history of the western Vosges. The village of Dolaincourt is home to a small sulfuric, sodic and arsenic thermal spring, exploited since the mid-19th century in a small yellow wooden building. This little chalet served as a refreshment bar and bottling plant until 1914. The village of Vouxey is home to a beautiful 16th-century church.

Start: 6 ruelle Grande Ruelle Dolaincourt

The calvary in front of the town hall is of the « cross with balusters » type, with the arms of the cross treated as part of a balustrade, with the following helixes: Saint Nicolas, the Donatrice, Saint Laurent and Saint Barbe. At the top of the cross is Saint Michel slaying the dragon.

In Vouxey, the flamboyant church replaces a late 12th-century Romanesque edifice, of which only the base of the tower remains. A Virgin and Child, statues of Saint Roch, Saint Jean-Baptiste, Saint Fiacre, a Benedictine Saint, the pulpit, woodwork and railings make up the remarkable furnishings.

Take the gravel path to the right, up into the woods. Continue along the gravel path through the fields, then enter the wood and turn left shortly afterwards. Continue left (boundary of Neufeys state forest).

After 1 km, don’t miss a track on the left leading down to the D71; turn right for 200m. Climb a road to the left, then continue to the right. Continue along a track.

At the T-junction, turn left, then left twice more to descend into a valley on grassy forest tracks. Turn right again, then follow a track to the left and reach the Prenieure rest area (view of the Sermone valley, Marmont and the Vair valley). Follow the gravel path back down to Dolaincourt.

Turn right on rue du Vieux-Moulin. After 50 m, turn right on chemin de l’Etang, then left. Cross the D27 to the start.

Signs: red S

Deutsch :

Auf diesem Pfad können Sie die Geschichte der Thermalbäder in den Westvogesen erkunden. Im Dorf Dolaincourt befindet sich eine kleine schwefel-, natrium- und arsenhaltige Thermalquelle, die seit Mitte des 19. Jahrhunderts in einem kleinen gelben Holzgebäude genutzt wird. Dieses kleine Häuschen diente bis 1914 als Trinkhalle und Abfüllanlage. Das Dorf Vouxey beherbergt eine schöne Kirche aus dem 16.

Start: 6 ruelle Grande Ruelle Dolaincourt

Der Kalvarienberg vor dem Rathaus ist ein Balusterkreuz. Die Arme des Kreuzes sind wie Elemente einer Balustrade behandelt, mit folgenden Wendeln: Saint Nicolas, la donatrice, Saint Laurent und Saint Barbe. Auf der Spitze des Kreuzes befindet sich der Heilige Michael, der den Drachen besiegt.

In Vouxey finden Sie die Flamboyant-Kirche, die ein romanisches Gebäude aus dem späten 12. Jahrhundert ersetzt, von dem nur noch die Basis des Turms erhalten ist. Eine Jungfrau mit Kind, Statuen des Heiligen Rochus, Johannes des Täufers, des Heiligen Fiakus, eines Heiligen Benediktiners, die Kanzel, die Holzvertäfelung und die Gitter bilden ein bemerkenswertes Mobiliar.

Gehen Sie auf dem Schotterweg rechts in den Wald hinauf. Gehen Sie auf dem Schotterweg weiter durch die Felder, dann in den Wald und biegen Sie kurz darauf nach links ab. Gehen Sie links weiter (Grenze des Staatswaldes von Neufeys).

Nach 1 km biegen Sie links auf einen Weg ab, der zur D71 führt, und folgen ihm 200 m nach rechts. Links eine Straße hinaufgehen, dann rechts weitergehen. Weiter auf einem Weg.

An der T-Kreuzung links abbiegen, dann noch zweimal links abbiegen und über grasbewachsene Waldwege in ein Tal hinabsteigen. Gehen Sie rechts hinauf und folgen Sie dann einem Weg nach links zum Rastplatz Prenieure (Blick auf das Sermone-Tal, den Marmont und das Vair-Tal). Weiter auf dem geschotterten Weg und wieder hinunter nach Dolaincourt.

Biegen Sie rechts in die Rue du Vieux-Moulin ab. Gehen Sie nach 50 m rechts zum Chemin de l’Etang und dann nach links. Überqueren Sie die D 27 und erreichen Sie den Startpunkt.

Markierung: Rotes S

Italiano :

Questo percorso vi porta alla scoperta della storia termale dei Vosgi occidentali. Il villaggio di Dolaincourt ospita una piccola sorgente termale di zolfo, sodio e arsenico, sfruttata fin dalla metà del XIX secolo in un piccolo edificio di legno giallo. Questo piccolo chalet è stato utilizzato come bar e impianto di imbottigliamento fino al 1914. Il villaggio di Vouxey vanta una bella chiesa del XVI secolo.

Partenza: 6 ruelle Grande Ruelle Dolaincourt

Il calvario di fronte al municipio è del tipo a « croce a balaustro », con i bracci della croce trattati come parte di una balaustra con le seguenti eliche: Saint Nicolas, la Donatrice, Saint Laurent e Saint Barbe. In cima alla croce è raffigurato San Michele che uccide il drago.

A Vouxey, la chiesa fiammeggiante sostituisce un edificio romanico della fine del XII secolo, di cui rimane solo la base della torre. Una Vergine con Bambino, le statue di San Rocco, San Giovanni Battista, San Fiacre, un santo benedettino, il pulpito, i rivestimenti in legno e le ringhiere costituiscono il notevole arredo.

Prendere il sentiero di ghiaia a destra e salire nel bosco. Proseguire lungo il sentiero di ghiaia attraverso i campi, quindi entrare nel bosco e svoltare poco dopo a sinistra. Proseguire a sinistra (confine della foresta demaniale di Neufeys).

Dopo 1 km, non perdete un sentiero a sinistra che scende verso la D71; prendetelo a destra per 200 m. Salire su una strada a sinistra, quindi proseguire a destra. Proseguire lungo un sentiero.

All’incrocio a T, svoltare a sinistra e poi ancora a sinistra due volte per scendere in una valle lungo sentieri forestali erbosi. Svoltate nuovamente a destra, poi seguite una pista a sinistra e raggiungete l’area di sosta Prenieure (con vista sulla valle del Sermone, Marmont e la valle del Vair). Proseguire lungo il sentiero ghiaioso che scende verso Dolaincourt.

Svoltare a destra in rue du Vieux-Moulin. Dopo 50 m, svoltare a destra in chemin de l’Etang, poi a sinistra. Attraversare la D27 e tornare alla partenza.

Segnaletica: rosso S

Español :

Este sendero le lleva a descubrir la historia termal de los Vosgos occidentales. El pueblo de Dolaincourt alberga una pequeña fuente termal de azufre, sodio y arsénico, explotada desde mediados del siglo XIX en un pequeño edificio amarillo de madera. Este pequeño chalet se utilizó como bar de refrescos y planta embotelladora hasta 1914. El pueblo de Vouxey posee una hermosa iglesia del siglo XVI.

Inicio: 6 ruelle Grande Ruelle Dolaincourt

El calvario situado delante del ayuntamiento es de tipo « cruz balaustre », con los brazos de la cruz tratados como parte de una balaustrada con las siguientes hélices: San Nicolás, la Donatriz, San Lorenzo y San Barbo. En la parte superior de la cruz está San Miguel matando al dragón.

En Vouxey, la flamante iglesia sustituye a un edificio románico de finales del siglo XII, del que sólo se conserva la base de la torre. Una Virgen con el Niño, las estatuas de San Roque, San Juan Bautista, San Fiacre, un santo benedictino, el púlpito, los revestimientos de madera y las barandillas componen el notable mobiliario.

Tomar el camino de grava a la derecha y subir hacia el bosque. Continúe por el camino de grava a través de los campos, luego entre en el bosque y gire a la izquierda poco después. Continúe hacia la izquierda (límite del bosque estatal de Neufeys).

Después de 1 km, no se pierda una pista a la izquierda que baja a la D71; tómela a la derecha durante 200 m. Suba por un camino a la izquierda, luego continúe por la derecha. Continúe por una pista.

En el cruce en T, girar a la izquierda, luego a la izquierda dos veces más para descender a un valle por pistas forestales cubiertas de hierba. Girar de nuevo a la derecha, luego seguir una pista a la izquierda y llegar al área de descanso de Prenieure (con vistas sobre el valle del Sermone, Marmont y el valle del Vair). Continúe por el camino de grava que desciende hacia Dolaincourt.

Girar a la derecha por la rue du Vieux-Moulin. A 50 m, girar a la derecha por el chemin de l’Etang, luego a la izquierda. Cruzar la D27 y volver a la salida.

Señales: rojo S

