Circuit de la source de la Vezouze Saint-Sauveur Meurthe-et-Moselle

Circuit de la source de la Vezouze Adultes A pieds Difficile

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Circuit de la source de la Vezouze Lieu-dit Norroy 54480 Saint-Sauveur Meurthe-et-Moselle Grand Est

Durée : 450 Distance : 23000.0 Tarif :

Profitez d’ une promenade apaisante le long du canal tranquille et de ses eaux limpides pour découvrir la forêt (ici une hêtraie sapinière), exploitée par l’homme depuis longtemps. La Chapelle de Ton daterait du XIIIème siècle. La Vierge du Trupt, est entourée d’une végétation éclatante.

Le vieux pont allemands ne figure pas sur les cartes, même s’il est en très bon état. Vous pouvez descendre pour regarder l’inscription.

http://maisondelaforet-piemontvosgien.com/ +33 3 83 71 23 25

English :

Enjoy a soothing walk along the quiet canal and its clear waters to discover the forest (here a fir beech forest), which has been exploited by man for a long time. The Chapel of Ton is said to date from the 13th century. The Virgin of Trupt, is surrounded by bright vegetation.

The old German bridge does not appear on the maps, even if it is in very good condition. You can go down to look at the inscription.

Deutsch :

Genießen Sie einen beruhigenden Spaziergang entlang des ruhigen Kanals mit seinem klaren Wasser und entdecken Sie den Wald (hier ein Tannen-Buchenwald), der seit langem von Menschen genutzt wird. Die Kapelle von Ton soll aus dem 13. Die Jungfrau von Trupt, ist von einer leuchtenden Vegetation umgeben.

Die alte deutsche Brücke ist nicht auf den Karten verzeichnet, obwohl sie in sehr gutem Zustand ist. Sie können hinuntersteigen und sich die Inschrift ansehen.

Italiano :

Godetevi una passeggiata rilassante lungo il tranquillo canale e le sue acque limpide per scoprire la foresta (qui una foresta di faggi e abeti), che è stata sfruttata dall’uomo per lungo tempo. La Chapelle de Ton risale al XIII secolo. La Vierge du Trupt è circondata da una vegetazione lussureggiante.

Il vecchio ponte tedesco non compare nelle mappe, anche se è in ottime condizioni. È possibile scendere per osservare l’iscrizione.

Español :

Disfrute de un relajante paseo por el tranquilo canal y sus aguas claras para descubrir el bosque (aquí un hayedo-abetal), que ha sido explotado por el hombre durante mucho tiempo. La Chapelle de Ton data del siglo XIII. La Vierge du Trupt está rodeada de una exuberante vegetación.

El antiguo puente alemán no aparece en los mapas, aunque está en muy buen estado. Puedes bajar a ver la inscripción.

