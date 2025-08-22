Circuit de la Taille d’enfer Pierrefitte-ès-Bois Loiret
Circuit de la Taille d’enfer Pierrefitte-ès-Bois Loiret vendredi 1 mai 2026.
Circuit de la Taille d’enfer A pieds
Circuit de la Taille d’enfer Place du Monument 45360 Pierrefitte-ès-Bois Loiret Centre-Val de Loire
Durée : 120 Distance : 8500.0 Tarif :
Partagé entre le Haut-Berry et le sud du Val de Loire, le bourg est traversé par la petite rivière La Notre heure et entouré de collines et bois verdoyants.
+33 2 38 31 24 51
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Divided between the Haut-Berry and the south of the Loire Valley, the village is crossed by the small river La Notre heure and surrounded by green hills and woods.
Deutsch :
Die zwischen dem Haut-Berry und dem südlichen Loiretal geteilte Ortschaft wird von dem kleinen Fluss La Notre heure durchquert und ist von grünen Hügeln und Wäldern umgeben.
Italiano :
Diviso tra l’Haut-Berry e il sud della Valle della Loira, il villaggio è attraversato dal piccolo fiume La Notre heure e circondato da verdi colline e boschi.
Español :
Dividido entre el Haut-Berry y el sur del Valle del Loira, el pueblo está atravesado por el pequeño río La Notre heure y rodeado de verdes colinas y bosques.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-30 par SIT Centre-Val de Loire