Circuit de la Tanguine PR1 Bioule Bioule Tarn-et-Garonne

Circuit de la Tanguine PR1 Bioule

Circuit de la Tanguine PR1 Bioule 7 Rue de l’église, 82800 Bioule 82800 Bioule Tarn-et-Garonne Occitanie

Durée : Distance : Tarif :

Une balade facile, à travers un paysage champêtre, qui permet de découvrir les environs du village de Bioule, les fermes traditionnelles, les Berges de l’Aveyron, ainsi que le Bois de la Tanguine.



A noter de nombreux passages goudronnés.

http://www.gorges-aveyron-tourisme.com/ +33 5 63 67 29 84

English : Circuit of the Tanguine PR1 Bioule

An easy walk, through a rural landscape, which allows you to discover the surroundings of the village of Bioule, the traditional farms, the banks of the Aveyron, as well as the Bois de la Tanguine.



To be noted many tarred passages.

Deutsch :

Eine leichte Wanderung durch eine ländliche Landschaft, bei der Sie die Umgebung des Dorfes Bioule, die traditionellen Bauernhöfe, die Ufer des Aveyron sowie den Bois de la Tanguine entdecken können.



Erwähnenswert: zahlreiche asphaltierte Abschnitte.

Italiano :

Si tratta di una facile passeggiata in un paesaggio rurale, che comprende i dintorni del villaggio di Bioule, le fattorie tradizionali, le rive dell’Aveyron e il Bois de la Tanguine.



Da notare i numerosi tratti asfaltati.

Español : Circuito de la Tanguine PR1 Bioule

Un paseo fácil, a través de un paisaje rural, que permite descubrir los alrededores del pueblo de Bioule, las granjas tradicionales, las orillas del Aveyron, así como el Bois de la Tanguine.



Atención: hay muchos tramos asfaltados.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-04-22 par Tarn-et-Garonne Tourisme source Apidae Tourisme