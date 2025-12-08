Circuit de la tête de la Biche Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Circuit de randonnée en moyenne montagne
La Bolle Saint-Dié-des-Vosges
Distance 7,5 km pour 325 mètres de dénivelé.
Balisage anneau bleu.
Difficulté moyenne

http://www.vosges-portes-alsace.fr/   +33 3 29 42 22 22

English :

Mid-mountain hiking trails
La Bolle Saint-Dié-des-Vosges
Distance: 7.5 km, ascent 325 m.
Markings: blue ring.

Deutsch :

Rundwanderung in einem Mittelgebirge
La Bolle Saint-Dié-des-Vosges
Entfernung: 7,5 km bei 325 m Höhenunterschied.
Markierung: blauer Ring.

Italiano :

Sentiero di media montagna
La Bolle Saint-Dié-des-Vosges
Distanza: 7,5 km, ascesa 325 metri.
Segnaletica: anello blu.

Español :

Senderismo de media montaña
La Bolle Saint-Dié-des-Vosges
Distancia: 7,5 km, ascenso 325 metros.
Señalización: anillo azul.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-27 par Système d’information touristique Lorrain