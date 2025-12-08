Circuit de la tête de la Biche Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Circuit de la tête de la Biche Adultes A pieds Difficulté moyenne

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Circuit de la tête de la Biche 88100 Saint-Dié-des-Vosges Vosges Grand Est

Durée : Distance : 7500.0 Tarif :

Circuit de randonnée en moyenne montagne

La Bolle Saint-Dié-des-Vosges

Distance 7,5 km pour 325 mètres de dénivelé.

Balisage anneau bleu.

Difficulté moyenne

http://www.vosges-portes-alsace.fr/ +33 3 29 42 22 22

English :

Mid-mountain hiking trails

La Bolle Saint-Dié-des-Vosges

Distance: 7.5 km, ascent 325 m.

Markings: blue ring.

Deutsch :

Rundwanderung in einem Mittelgebirge

La Bolle Saint-Dié-des-Vosges

Entfernung: 7,5 km bei 325 m Höhenunterschied.

Markierung: blauer Ring.

Italiano :

Sentiero di media montagna

La Bolle Saint-Dié-des-Vosges

Distanza: 7,5 km, ascesa 325 metri.

Segnaletica: anello blu.

Español :

Senderismo de media montaña

La Bolle Saint-Dié-des-Vosges

Distancia: 7,5 km, ascenso 325 metros.

Señalización: anillo azul.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-27 par Système d’information touristique Lorrain