Circuit de la tête de la Biche Saint-Dié-des-Vosges Vosges
Circuit de la tête de la Biche Saint-Dié-des-Vosges Vosges vendredi 1 mai 2026.
Circuit de la tête de la Biche Adultes A pieds Difficulté moyenne
Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Circuit de la tête de la Biche 88100 Saint-Dié-des-Vosges Vosges Grand Est
Durée : Distance : 7500.0 Tarif :
Circuit de randonnée en moyenne montagne
La Bolle Saint-Dié-des-Vosges
Distance 7,5 km pour 325 mètres de dénivelé.
Balisage anneau bleu.
Difficulté moyenne
http://www.vosges-portes-alsace.fr/ +33 3 29 42 22 22
English :
Mid-mountain hiking trails
La Bolle Saint-Dié-des-Vosges
Distance: 7.5 km, ascent 325 m.
Markings: blue ring.
Deutsch :
Rundwanderung in einem Mittelgebirge
La Bolle Saint-Dié-des-Vosges
Entfernung: 7,5 km bei 325 m Höhenunterschied.
Markierung: blauer Ring.
Italiano :
Sentiero di media montagna
La Bolle Saint-Dié-des-Vosges
Distanza: 7,5 km, ascesa 325 metri.
Segnaletica: anello blu.
Español :
Senderismo de media montaña
La Bolle Saint-Dié-des-Vosges
Distancia: 7,5 km, ascenso 325 metros.
Señalización: anillo azul.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-27 par Système d’information touristique Lorrain