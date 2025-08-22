Circuit de la Tour Pourçain Bert Allier

Circuit de la Tour Pourçain

Circuit de la Tour Pourçain Plan d’eau de la Grande Ouche 03130 Bert Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Le charme des petits villages, des points de vue, l’élément eau voici les promesses de cette randonnée qui emprunte une partie du GR3.

https://www.lapalisse-tourisme.com/ +33 4 70 99 08 39

English : Pourçain Tower Tour

The charm of the small villages, the viewpoints, the water element: here are the promises of this hike which borrows a part of the GR3.

Deutsch :

Der Charme kleiner Dörfer, Aussichtspunkte und das Element Wasser: Das sind die Versprechungen dieser Wanderung, die einen Teil des GR3 nutzt.

Italiano :

Il fascino dei piccoli villaggi, i punti panoramici, l’elemento acqua: queste sono le promesse di questa escursione che segue parte del GR3.

Español :

El encanto de los pequeños pueblos, los miradores, el elemento agua: éstas son las promesas de esta excursión que recorre parte del GR3.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-10 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme