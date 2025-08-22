Circuit de la vallée de la Daze Golinhac Aveyron

Circuit de la vallée de la Daze

Circuit de la vallée de la Daze 12140 Golinhac Aveyron Occitanie

Depuis Golinhac, village perché sur un plateau granitique au coeur d’une nature splendide, prenez la direction de l’ancien moulin de Firminhac.

English :

From Golinhac, a village perched on a granite plateau in the heart of a splendid natural setting, head for the old Firminhac mill.

Deutsch :

Von Golinhac aus, einem Dorf, das auf einem Granitplateau inmitten einer herrlichen Natur liegt, fahren Sie in Richtung der alten Mühle von Firminhac.

Italiano :

Da Golinhac, un villaggio arroccato su un altopiano di granito nel cuore di una splendida campagna, ci si dirige verso l’antico mulino di Firminhac.

Español :

Desde Golinhac, pueblo encaramado en una meseta de granito en el corazón de una espléndida campiña, diríjase hacia el antiguo molino de Firminhac.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-12-05 par ADT Aveyron