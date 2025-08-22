Circuit de la vallée de l’Ousson Ousson-sur-Loire Loiret

Circuit de la vallée de l’Ousson A pieds

Circuit de la vallée de l’Ousson Quai Albert Boin 45250 Ousson-sur-Loire Loiret Centre-Val de Loire

Durée : 180 Distance : 12000.0 Tarif :

Ousson-sur-Loire est groupé autour de son église. Quelques vieilles maisons et trois tours rappellent aux visiteurs l’ancienneté du village. La promenade des bords de Loire est magnifique, surtout au coucher du soleil.

+33 2 38 31 24 51

English :

Ousson-sur-Loire is grouped around its church. Some old houses and three towers remind visitors of the village’s age. The walk along the banks of the Loire is magnificent, especially at sunset.

Deutsch :

Ousson-sur-Loire ist um seine Kirche herum gruppiert. Einige alte Häuser und drei Türme erinnern die Besucher an das Alter des Dorfes. Die Promenade am Ufer der Loire ist wunderschön, vor allem bei Sonnenuntergang.

Italiano :

Ousson-sur-Loire è raggruppata intorno alla sua chiesa. Alcune vecchie case e tre torri ricordano ai visitatori l’età del villaggio. La passeggiata lungo le rive della Loira è magnifica, soprattutto al tramonto.

Español :

Ousson-sur-Loire se agrupa en torno a su iglesia. Algunas casas antiguas y tres torres recuerdan a los visitantes la antigüedad del pueblo. El paseo por las orillas del Loira es magnífico, sobre todo al atardecer.

