Circuit de la vallee mosane aux cotes de Meuse Dun-sur-Meuse Meuse

Circuit de la vallee mosane aux cotes de Meuse Adultes A cheval Difficulté moyenne

Circuit de la vallee mosane aux cotes de Meuse 55110 Dun-sur-Meuse Meuse Grand Est

Durée : 300 Distance : 15000.0 Tarif :

Le fleuve Meuse dessine un relief particulier de côtes autour de ses méandres. C’est un espace varié abritant une faune et une flore remarquables qui lui valent un classement en zone Natura 2000. Ce parcours est aussi riche en patrimoine naturel que bâti.

Difficulté moyenne

English :

The river Meuse draws a particular relief of coasts around its meanders. It is a varied area sheltering a remarkable fauna and flora which has earned it a classification as a Natura 2000 zone. This route is as rich in natural heritage as it is in built heritage.

Deutsch :

Der Fluss Maas zeichnet ein besonderes Relief aus Küsten rund um seine Mäander. Es ist ein abwechslungsreiches Gebiet, das eine bemerkenswerte Fauna und Flora beherbergt, weshalb es als Natura-2000-Gebiet eingestuft wurde. Diese Strecke ist ebenso reich an Natur- und Baudenkmälern.

Italiano :

Il fiume Mosa crea un particolare rilievo delle coste intorno ai suoi meandri. Si tratta di un’area variegata con una fauna e una flora notevoli, che le sono valse la classificazione Natura 2000. Questo percorso è ricco di patrimonio naturale e di edifici.

Español :

El río Mosa crea un particular relieve de costas en torno a sus meandros. Se trata de una zona variada con una fauna y flora notables, lo que le ha valido la clasificación Natura 2000. Esta ruta es tan rica en patrimonio natural como en edificios.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2021-03-17 par Système d’information touristique Lorrain