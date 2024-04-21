Circuit de la Vègre Loué Sarthe
Circuit de la Vègre Loué Sarthe vendredi 1 août 2025.
Circuit de la Vègre
Circuit de la Vègre 72540 Loué Sarthe Pays de la Loire
Durée : Distance : 15000.0 Tarif :
Une invitation à découvrir la Vègre tout au long de cette jolie boucle.
https://www.vallee-de-la-sarthe.com/a-voir-a-faire/randonnees/ +33 2 43 95 00 60
English :
An invitation to discover the Vègre along this pretty loop.
Deutsch :
Eine Einladung, den Fluss Vègre entlang dieser hübschen Schleife zu entdecken.
Italiano :
Un invito a scoprire la Vègre lungo questo grazioso anello.
Español :
Una invitación a descubrir el Vègre a lo largo de este bonito bucle.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-04-21 par eSPRIT Pays de la Loire