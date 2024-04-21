Circuit de la Vègre Loué Sarthe

Circuit de la Vègre Loué Sarthe vendredi 1 août 2025.

Circuit de la Vègre

Circuit de la Vègre 72540 Loué Sarthe Pays de la Loire

Durée : Distance : 15000.0 Tarif :

Une invitation à découvrir la Vègre tout au long de cette jolie boucle.

https://www.vallee-de-la-sarthe.com/a-voir-a-faire/randonnees/ +33 2 43 95 00 60

English :

An invitation to discover the Vègre along this pretty loop.

Deutsch :

Eine Einladung, den Fluss Vègre entlang dieser hübschen Schleife zu entdecken.

Italiano :

Un invito a scoprire la Vègre lungo questo grazioso anello.

Español :

Una invitación a descubrir el Vègre a lo largo de este bonito bucle.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-04-21 par eSPRIT Pays de la Loire