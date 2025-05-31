Circuit de la Vierge Aouze Vosges

Circuit de la Vierge Aouze Vosges vendredi 1 août 2025.

Circuit de la Vierge Adultes A pieds Facile

Circuit de la Vierge 50 place de la Mairie 88170 Aouze Vosges Grand Est

Durée : 210 Distance : 11000.0

Ce sentier vous mène sur les traces d’un village de l’ancien duché de Lorraine situé dans une vallée et entouré de tous côtés par des collines, excepté du côté sud où coule un petit ruisseau qui se jette dans la Vraine.

Au cours de votre balade, vous découvrirez notamment l’église Saint-Vincent datant du XVIème siècle, la statue de la vierge sur le site de la Feuillère qui fut épargné pendant la guerre 1939-1945 et des croix du XVIème siècle.

+33 3 29 06 44 27

English :

This trail leads you on the traces of a village of the old duchy of Lorraine located in a valley and surrounded on all sides by hills, except on the south side where a small stream flows into the Vraine.

During your walk, you will discover the church of Saint-Vincent dating from the 16th century, the statue of the Virgin Mary on the site of La Feuillère which was spared during the 1939-1945 war and crosses from the 16th century.

Deutsch :

Dieser Pfad führt Sie auf die Spuren eines Dorfes des ehemaligen Herzogtums Lothringen, das in einem Tal liegt und auf allen Seiten von Hügeln umgeben ist, außer auf der Südseite, wo ein kleiner Bach fließt, der in die Vraine mündet.

Auf Ihrem Spaziergang entdecken Sie unter anderem die Kirche Saint-Vincent aus dem 16. Jahrhundert, die Statue der Jungfrau auf dem Gelände von La Feuillère, das während des Krieges 1939-1945 verschont blieb, und Kreuze aus dem 16.

Italiano :

Questo percorso vi conduce lungo le tracce di un villaggio dell’ex Ducato di Lorena situato in una valle e circondato su tutti i lati da colline, tranne che sul lato meridionale dove un piccolo torrente sfocia nella Vraine.

Durante la passeggiata, scoprirete in particolare la chiesa di Saint-Vincent del XVI secolo, la statua della Vergine Maria sul sito della Feuillère, risparmiata durante la guerra 1939-1945, e le croci del XVI secolo.

Español :

Este sendero le lleva por las huellas de un pueblo del antiguo ducado de Lorena situado en un valle y rodeado por todas partes de colinas, excepto en el lado sur, donde un pequeño arroyo desemboca en el Vraine.

Durante su paseo, descubrirá en particular la iglesia de Saint-Vincent, que data del siglo XVI, la estatua de la Virgen María en el emplazamiento de la Feuillère, que se salvó durante la guerra de 1939-1945, y cruces que datan del siglo XVI.

