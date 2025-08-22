Circuit de la Vinouse PR1 Verlhac Tescou Verlhac-Tescou Tarn-et-Garonne

Circuit de la Vinouse PR1 Verlhac Tescou

Circuit de la Vinouse PR1 Verlhac Tescou

Ce circuit à travers bois, collines et ruisseaux, traverse des lieux-dits aux noms évocateurs, traces d’une histoire longue de plus de mille ans.

http://www.gorges-aveyron-tourisme.com/ +33 5 63 67 29 84

English :

This circuit, through woods, hills and streams, crosses localities with evocative names, traces of a history that goes back more than a thousand years.

Deutsch :

Dieser Rundgang durch Wälder, Hügel und Bäche führt durch Ortschaften mit klangvollen Namen, die Spuren einer über tausendjährigen Geschichte sind.

Italiano :

Questo percorso tra boschi, colline e torrenti attraversa luoghi dai nomi evocativi, tracce di una storia più che millenaria.

Español :

Esta ruta por bosques, colinas y arroyos atraviesa lugares con nombres evocadores, huellas de una historia que se remonta a más de mil años.

