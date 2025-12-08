Circuit de la voie Bertrand Combrimont Vosges
Circuit de la voie Bertrand Combrimont Vosges vendredi 1 mai 2026.
Circuit de la voie Bertrand Adultes A pieds Difficulté moyenne
Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Circuit de la voie Bertrand 88490 Combrimont Vosges Grand Est
Durée : Distance : 9400.0 Tarif :
Circuit de randonnée en moyenne montagne
Combrimont
Distance 9,4 km pour 422 mètres de dénivelé.
Balisage anneau bleu.
Difficulté moyenne
http://www.vosges-portes-alsace.fr/ +33 3 29 42 22 22
English :
Mid-mountain hiking trails
Combrimont
Distance: 9.4 km with 422 m ascent.
Markings: blue ring.
Deutsch :
Rundwanderung im Mittelgebirge
Combrimont
Entfernung: 9,4 km bei 422 m Höhenunterschied.
Markierung: blauer Ring.
Italiano :
Sentiero escursionistico di media montagna
Combrimont
Distanza: 9,4 km con 422 metri di dislivello.
Segnaletica: anello blu.
Español :
Ruta de senderismo de media montaña
Combrimont
Distancia: 9,4 km con 422 metros de desnivel.
Señalización: anillo azul.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-26 par Système d’information touristique Lorrain