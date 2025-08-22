Circuit de la voie romaine Toulx-Sainte-Croix Creuse

Circuit de la voie romaine A pieds Difficulté moyenne

Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée, PDIPR Circuit de la voie romaine place de l’Eglise 23600 Toulx-Sainte-Croix Creuse Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 6784.0 Tarif :

Difficulté moyenne

+33 5 55 65 50 90

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Circuit de la voie romaine

Deutsch : Circuit de la voie romaine

Italiano :

Español : Circuit de la voie romaine

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-17 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine