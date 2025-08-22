Circuit de l’abbaye Saint-Germer-de-Fly Oise

Circuit de l’abbaye A pieds Difficulté moyenne

Circuit de l’abbaye 1 Place de Verdun 60850 Saint-Germer-de-Fly Oise Hauts-de-France

Durée : 300 Distance : 18000.0 Tarif :

Voici un parcours à découvrir toute l’année. On serpente entre champs de colza et pâtures clôturées, ou encore on se glisse dans un sous bois pour remonter le haut de la cuesta. Au départ ou au retour de votre boucle, vous pourrez découvrir l’abbatiale et Sainte-Chapelle de Saint-Germer-de-Fly, monument emblématique du territoire.

English : Circuit de l’abbaye

Here’s a trail to discover all year round. Wind your way through rapeseed fields and fenced-in pastures, or slip into an undergrowth to climb back up to the top of the cuesta. At the start or return of your loop, you can discover the abbey church and Sainte-Chapelle of Saint-Germer-de-Fly, an emblematic monument of the region.

Deutsch : Circuit de l’abbaye

Dies ist eine Strecke, die Sie das ganze Jahr über entdecken können. Man schlängelt sich zwischen Rapsfeldern und eingezäunten Weiden hindurch oder schlüpft in ein Unterholz, um den oberen Teil der Cuesta hinaufzusteigen. Am Anfang oder auf dem Rückweg Ihres Rundwegs können Sie die Abteikirche und Sainte-Chapelle von Saint-Germer-de-Fly entdecken, ein symbolträchtiges Bauwerk der Region.

Italiano :

Ecco un sentiero da scoprire tutto l’anno. Avvolgetevi tra campi di colza e pascoli recintati, oppure infilatevi in un sottobosco per risalire la cuesta. All’inizio del percorso o al ritorno, potete visitare la chiesa abbaziale e la Sainte-Chapelle di Saint-Germer-de-Fly, monumento simbolo della zona.

Español : Circuit de l’abbaye

He aquí un sendero para descubrir todo el año. Serpentee entre campos de colza y pastos cercados, o deslícese por un sotobosque para remontar la cuesta. Al principio del circuito o al regreso, podrá visitar la iglesia abacial y la Sainte-Chapelle de Saint-Germer-de-Fly, monumento emblemático de la zona.

