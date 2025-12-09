Circuit de l’abbaye de Franquevaux Beauvoisin Gard
Circuit de l’abbaye de Franquevaux Beauvoisin Gard vendredi 1 mai 2026.
Circuit de l’abbaye de Franquevaux
Circuit de l’abbaye de Franquevaux Espace J.Torrès 30640 Beauvoisin Gard Occitanie
Laissez vous guider dans l’histoire oubliée des moines de Franquevaux en suivant cette balade jalonnée à travers le hameau. L’abbaye de Franquevaux a été construite en 1143, elle est, aujourd’hui, disséminée dans plusieurs habitats particuliers.
+33 4 66 01 79 79
English : Franquevaux Abbey Tour
Let yourself be guided through the forgotten history of the monks of Franquevaux by following this marked trail through the hamlet. Franquevaux Abbey was built in 1143 and is now scattered across several private properties.
Deutsch :
Lassen Sie sich auf diesem Rundgang durch den Weiler in die vergessene Geschichte der Mönche von Franquevaux entführen. Die Abtei von Franquevaux wurde 1143 erbaut und ist heute auf mehrere Privatwohnungen verteilt.
Italiano :
Lasciatevi guidare attraverso la storia dimenticata dei monaci di Franquevaux in questa passeggiata segnalata attraverso il borgo. L’abbazia di Franquevaux fu costruita nel 1143 e oggi è disseminata di abitazioni private.
Español :
Déjese guiar por la historia olvidada de los monjes de Franquevaux en este paseo señalizado por la aldea. La abadía de Franquevaux se construyó en 1143 y ahora está diseminada por varias viviendas particulares.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-01 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme