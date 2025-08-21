Circuit de l’abbaye Saint-Sauveur Meurthe-et-Moselle

Circuit de l’abbaye Adultes A pieds Difficulté moyenne

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Circuit de l’abbaye Lieu-dit Norroy 54480 Saint-Sauveur Meurthe-et-Moselle Grand Est

Durée : 180 Distance : 10000.0 Tarif :

Le chemin du Haut de la Soie est bordée de fougères et de calunes (bruyères des Vosges). Vous longez un banc de roches caractéristique de cette zone du Piémont. Au cours de votre ascension il est possible d’observer l’Abbaye au loin, sur votre gauche.

Saint Sauveur se situe sur les premiers contreforts du massif du Donon et domine la plaine lorraine. Ce village perché est entouré de profondes vallées et par les forêts de Bousson et de Grand Cheneau. La fin du sentier du Haut de la Haie peut être glissant par temps de pluie. Notre Dame des Bois vous guidera jusqu’à l’abri du Club Vosgien à la Fourchue Eau, qui est un endroit idéal pour une halte ou un pique-nique.

Difficulté moyenne

http://maisondelaforet-piemontvosgien.com/ +33 3 83 71 23 25

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The path of Haut de la Soie is lined with ferns and calunes (Vosges heather). You walk along a rocky bank characteristic of this area of the Piedmont. During your ascent it is possible to observe the Abbey in the distance, on your left

Saint Sauveur is located on the first foothills of the Donon massif and dominates the Lorraine plain. This perched village is surrounded by deep valleys and by the forests of Bousson and Grand Cheneau. The end of the Haut de la Haie trail can be slippery in rainy weather. Notre Dame des Bois will guide you to the Club Vosgien shelter at La Fourchue Eau, which is an ideal place for a stop or a picnic.

Deutsch :

Der Weg nach Haut de la Soie ist von Farnen und Calunes (Vogesenheide) gesäumt. Sie gehen an einer Felsbank entlang, die für diese Gegend des Piemonts charakteristisch ist. Während Ihres Aufstiegs ist es möglich, die Abtei in der Ferne auf der linken Seite zu sehen

Saint Sauveur liegt auf den ersten Ausläufern des Donon-Massivs und überragt die lothringische Ebene. Dieses hochgelegene Dorf ist von tiefen Tälern und den Wäldern Bousson und Grand Cheneau umgeben. Das Ende des Pfades von Haut de la Haie kann bei Regenwetter rutschig sein. Notre Dame des Bois führt Sie bis zum Unterstand des Vogesenclubs in La Fourchue Eau, der ein idealer Ort für eine Rast oder ein Picknick ist.

Italiano :

Il sentiero dell’Haut de la Soie è fiancheggiato da felci e calune (erica dei Vosgi). Si cammina lungo un argine roccioso caratteristico di questa zona del Piemonte. Salendo, è possibile scorgere l’Abbazia in lontananza, sulla sinistra

Saint Sauveur è situata sulle prime propaggini del massiccio del Donon e domina la pianura della Lorena. Questo villaggio arroccato è circondato da profonde valli e dalle foreste di Bousson e Grand Cheneau. La fine del sentiero Haut de la Haie può essere scivolosa in caso di pioggia. Notre Dame des Bois vi guiderà fino al rifugio del Club Vosgien a La Fourchue Eau, luogo ideale per una sosta o un picnic.

Español :

El sendero del Haut de la Soie está bordeado de helechos y calunes (brezo de los Vosgos). Se camina por una orilla rocosa característica de esta zona del Piamonte. A medida que sube, es posible ver la Abadía en la distancia, a su izquierda

Saint Sauveur está situado en las primeras estribaciones del macizo del Donon y domina la llanura de Lorena. Este pueblo encaramado está rodeado de profundos valles y de los bosques de Bousson y Grand Cheneau. El final del sendero del Haut de la Haie puede ser resbaladizo con tiempo húmedo. Notre Dame des Bois le guiará hasta el refugio del Club Vosgien en La Fourchue Eau, que es un lugar ideal para hacer una parada o un picnic.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-25 par Système d’information touristique Lorrain