Circuit de l’abbaye sur les pas de Stevenson Chiry-Ourscamp Oise

Circuit de l’abbaye sur les pas de Stevenson A pieds Facile

Circuit de l’abbaye sur les pas de Stevenson Place de Saint-Eloi 60138 Chiry-Ourscamp Oise Hauts-de-France

Durée : 120 Distance : 7000.0 Tarif :

Boucle de 7,46 km en forêt domaniale d’Ourscamp autour de l’abbaye d’Ourscamp. Partez à la découverte de l’abbaye cistercienne, de calvaire et de l’arbre à chaussures ! Tout en se promenant dans cette foret aux essences variées.

English : Circuit de l’abbaye sur les pas de Stevenson

7.46 km loop in the Ourscamp national forest around Ourscamp Abbey. Discover the Cistercian abbey, the calvary and the shoe tree ! All the while strolling through this forest of varied species.

Deutsch : Circuit de l’abbaye sur les pas de Stevenson

7,46 km langer Rundweg im Staatswald von Ourscamp rund um die Abtei von Ourscamp. Entdecken Sie die Zisterzienserabtei, den Kalvarienberg und den Schuhbaum ! Bei einem Spaziergang durch diesen Wald mit seinen verschiedenen Baumarten.

Italiano :

Un anello di 7,46 km intorno all’abbazia di Ourscamp, nella foresta nazionale di Ourscamp. Scoprite l’abbazia cistercense, il calvario e l’albero delle scarpe! Il tutto passeggiando in questa foresta dalle specie variegate.

Español : Circuit de l’abbaye sur les pas de Stevenson

Un bucle de 7,46 km alrededor de la Abadía de Ourscamp, en el Bosque Nacional de Ourscamp. Descubra la abadía cisterciense, el calvario y el árbol de los zapatos , mientras pasea por este bosque de especies variadas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-24 par SIM Hauts-de-France