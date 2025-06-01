Circuit de l’ancien village de welferding Sarreguemines Moselle

Circuit de l’ancien village de welferding 57200 Sarreguemines Moselle Grand Est

Durée : Distance : 3000.0

Arpentez les rues de l’ancien village de Welferding et plongez dans son histoire riche d’évènements

Une visite qui vous emmènera dans cet ancien village, aujourd’hui charmant quartier de la ville de Sarreguemines. Sillonnez les ruelles de Welferding, jalonnées de jolis endroits insoupçonnés, de petites surprises et d’anecdotes. Tout au long du parcours, laissez-vous charmer par de nombreux lieux emblématiques comme la maison de l’Octroi, le Prieuré, la maison de la dîme, une belle maison à colombage du 18ème siècle, l’ancienne ferme des Bénédictins, les anciens moulins, l’ancienne prison de Welferding et la place du Souvenir français qui abritait autrefois, les bâtiments de la Tuilerie.

Saviez-vous qu’au Moyen-Age, Welferding possédait des vignes ?

https://www.sarreguemines-tourisme.com/ +33 3 87 98 80 81

English :

Stroll through the streets of the old village of Welferding and immerse yourself in its eventful history

Take a tour of this former village, now a charming district of the town of Sarreguemines. Wind your way through Welferding?s narrow streets, dotted with unsuspected beauty spots, little surprises and anecdotes. Along the way, you’ll be charmed by such landmarks as the Octroi house, the Priory, the tithe house, a beautiful 18th-century half-timbered house, the former Benedictine farm, the old mills, the former Welferding prison and the Place du Souvenir français, which once housed the Tuilerie buildings.

Did you know that Welferding had vineyards in the Middle Ages?

Deutsch :

Gehen Sie durch die Straßen des alten Dorfes Welferding und tauchen Sie in seine ereignisreiche Geschichte ein

Ein Rundgang durch das ehemalige Dorf, das heute ein charmantes Viertel der Stadt Sarreguemines ist. Schlendern Sie durch die Gassen von Welferding, in denen es viele hübsche Orte, kleine Überraschungen und Anekdoten zu entdecken gibt. Entlang des Weges können Sie sich von zahlreichen symbolträchtigen Orten verzaubern lassen, wie dem Haus des Oktroi, dem Priorat, dem Haus des Zehnten, einem schönen Fachwerkhaus aus dem 18. Jahrhundert, dem ehemaligen Benediktinerhof, den alten Mühlen, dem ehemaligen Gefängnis von Welferding und dem Place du Souvenir Français, wo sich früher die Gebäude der Ziegelei befanden.

Wussten Sie, dass Welferding im Mittelalter Weinberge besaß?

Italiano :

Passeggiate per le strade dell’antico villaggio di Welferding e immergetevi nella sua storia movimentata

Fate un tour di questo antico villaggio, oggi un affascinante quartiere della città di Sarreguemines. Percorrete le strette vie di Welferding, costellate di luoghi graziosi e insospettabili, piccole sorprese e aneddoti. Lungo il percorso, sarete affascinati da una serie di luoghi emblematici, tra cui la casa dell’ottomana, il Priorato, la casa della decima, una bella casa a graticcio del XVIII secolo, l’ex fattoria benedettina, i vecchi mulini, l’ex prigione di Welferding e la Place du Souvenir français, che un tempo ospitava gli edifici della Tuilerie.

Sapevate che Welferding aveva dei vigneti nel Medioevo?

Español :

Pasee por las calles del antiguo pueblo de Welferding y sumérjase en su agitada historia

Recorra este antiguo pueblo, hoy convertido en un encantador barrio de la ciudad de Sarreguemines. Recorra las callejuelas de Welferding, salpicadas de lugares insospechados, pequeñas sorpresas y anécdotas. Por el camino, le encantarán varios lugares emblemáticos, como la casa del Octroi, el Priorato, la casa del diezmo, una hermosa casa con entramado de madera del siglo XVIII, la antigua granja benedictina, los antiguos molinos, la antigua cárcel de Welferding y la Place du Souvenir français, que albergaba los edificios de la Tullería.

¿Sabía que Welferding tuvo viñedos en la Edad Media?

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-29 par Système d’information touristique Lorrain