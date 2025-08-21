Circuit de l’Arboretum des Grandes Bruyères Vitry-aux-Loges Loiret

Circuit de l’Arboretum des Grandes Bruyères A cheval

Circuit de l’Arboretum des Grandes Bruyères Ferme équestre du K-Rouge 45530 Vitry-aux-Loges Loiret Centre-Val de Loire

Durée : 270 Distance : 26700.0 Tarif :

Cette balade à cheval en forêt permet de d’atteindre l’Arboretum des Grandes Bruyères à Ingrannes, riche de ses collections d’arbres rares, de bruyères et de sa réserve naturelle d’oiseaux et d’insectes.

http://www.krouge.fr/ +33 2 38 59 35 34

English : Arboretum des Grandes Bruyères route

This forest horse ride takes you to the Arboretum des Grandes Bruyères in Ingrannes, an arboretum boasting a vast collection of rare trees, heathers and a nature reserve for birds and insects.

Deutsch :

Bei diesem Ausritt durch den Wald erreichen Sie das Arboretum des Grandes Bruyères in Ingrannes, das mit seinen Sammlungen seltener Bäume, Heidekraut und einem Naturreservat für Vögel und Insekten reich ist.

Italiano :

Questa passeggiata a cavallo attraverso la foresta vi porterà all’Arboretum des Grandes Bruyères di Ingrannes, con la sua ricca collezione di alberi rari, eriche e la sua riserva naturale per uccelli e insetti.

Español :

Este paseo a caballo por el bosque le llevará al Arboretum des Grandes Bruyères en Ingrannes, con su rica colección de árboles raros, brezos y su reserva natural de aves e insectos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-04 par SIT Centre-Val de Loire