Circuit de l’Arnon Viplaix Allier

Circuit de l’Arnon Viplaix Allier vendredi 1 août 2025.

Circuit de l’Arnon

Circuit de l’Arnon 2 Route de Mesples 03370 Viplaix Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Nichée entre Mesples et Saint-Eloy-d’Allier, cette grande boucle de randonnée d’un abord facile est idéale pour les belles balades familiales.

https://www.cc-pays-huriel.com/ +33 4 70 51 63 36

English :

Nestled between Mesples and Saint-Eloy-d’Allier, this large, easy-to-navigate hiking loop is ideal for family outings.

Deutsch :

Eingebettet zwischen Mesples und Saint-Eloy-d’Allier ist dieser große, leicht zugängliche Rundwanderweg ideal für schöne Familienausflüge.

Italiano :

Situato tra Mesples e Saint-Eloy-d’Allier, questo lungo e facile percorso è ideale per le gite in famiglia.

Español :

Situado entre Mesples y Saint-Eloy-d’Allier, este largo bucle de fácil recorrido es ideal para pasear en familia.

