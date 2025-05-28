Circuit de l’Arnon Viplaix Allier
Circuit de l’Arnon Viplaix Allier vendredi 1 août 2025.
Circuit de l’Arnon
Circuit de l’Arnon 2 Route de Mesples 03370 Viplaix Allier Auvergne-Rhône-Alpes
Nichée entre Mesples et Saint-Eloy-d’Allier, cette grande boucle de randonnée d’un abord facile est idéale pour les belles balades familiales.
https://www.cc-pays-huriel.com/ +33 4 70 51 63 36
English :
Nestled between Mesples and Saint-Eloy-d’Allier, this large, easy-to-navigate hiking loop is ideal for family outings.
Deutsch :
Eingebettet zwischen Mesples und Saint-Eloy-d’Allier ist dieser große, leicht zugängliche Rundwanderweg ideal für schöne Familienausflüge.
Italiano :
Situato tra Mesples e Saint-Eloy-d’Allier, questo lungo e facile percorso è ideale per le gite in famiglia.
Español :
Situado entre Mesples y Saint-Eloy-d’Allier, este largo bucle de fácil recorrido es ideal para pasear en familia.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-28 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme