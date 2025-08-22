Circuit de l’art sacré Villecroze Var

Circuit de l’art sacré

Circuit de l’art sacré 12 rue Ambroise Croizat 83690 Villecroze Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

Le long d’une balade à pied de 5 km, hors des sentiers battus, découvrez des oratoires, croix et chapelles du village.

https://www.lacs-gorges-verdon.fr/villecroze +33 4 94 67 50 00

English : Sacred Art Tour

On a 5 km walk, off the beaten track, discover the oratories, crosses and chapels of the village.

Deutsch : Circuit de l’art sacré

Auf einem 5 km langen Spaziergang abseits der üblichen Touristenpfade entdecken Sie Oratorien, Kreuze und Kapellen im Dorf.

Italiano :

Fate una passeggiata di 5 km fuori dai sentieri battuti e scoprite gli oratori, le croci e le cappelle del villaggio.

Español : Circuit de l’art sacré

Dé un paseo de 5 km fuera de los caminos trillados y descubra los oratorios, cruces y capillas del pueblo.

