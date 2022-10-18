CIRCUIT DE L’ECLUSE DU PAS D’HERIC Nort-sur-Erdre Loire-Atlantique

CIRCUIT DE L’ECLUSE DU PAS D’HERIC Nort-sur-Erdre Loire-Atlantique vendredi 1 août 2025.

Durée : Distance : 8000.0 Tarif :

Découvrez une section du Canal de Nantes à Brest, avec la jonction du Petit Canal à Nort sur Erdre

https://www.erdrecanalforet.fr/5558-circuits-de-randonnee.html +33 2 51 12 60 74

English :

Discover a section of the Canal de Nantes à Brest, with the junction of the Petit Canal at Nort sur Erdre

Deutsch :

Entdecken Sie einen Abschnitt des Kanals von Nantes nach Brest mit der Abzweigung des Petit Canal in Nort sur Erdre

Italiano :

Scoprite un tratto del Canale di Nantes-Brest, con la confluenza del Petit Canal a Nort sur Erdre

Español :

Descubra un tramo del Canal Nantes-Brest, con la unión del Petit Canal en Nort sur Erdre

Cet itinéraire a été mise à jour le 2022-10-18 par eSPRIT Pays de la Loire