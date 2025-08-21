Circuit de l’Erdre et de son patrimoine Erdre-en-Anjou Maine-et-Loire

Circuit de l’Erdre et de son patrimoine

Circuit de l’Erdre et de son patrimoine 49370 Erdre-en-Anjou Maine-et-Loire Pays de la Loire

Durée : Distance : 15500.0 Tarif :

Suivez les pas de l’Erdre le temps d’une randonnée de 15,5 km, durant environ 3h50, et laissez-vous porter par une balade entre nature et mémoire, où paysages sauvages et patrimoine se répondent.

English :

Follow in the footsteps of the River Erdre for a 15.5 km hike, lasting around 3 hours 50 minutes, and let yourself be carried away by a walk between nature and memory, where wild landscapes and heritage meet.

Deutsch :

Folgen Sie den Schritten des Flusses Erdre auf einer 15,5 km langen Wanderung, die etwa 3 Stunden und 50 Minuten dauert, und lassen Sie sich auf einen Spaziergang zwischen Natur und Erinnerung mitnehmen, bei dem wilde Landschaften und Kulturerbe einander begegnen.

Italiano :

Seguite le orme del fiume Erdre in questa passeggiata di 15,5 km, della durata di circa 3 ore e 50 minuti, e lasciatevi trasportare da una passeggiata tra natura e memoria, dove si incontrano paesaggi selvaggi e patrimonio.

Español :

Siga las huellas del río Erdre en este paseo de 15,5 km, de unas 3 horas y 50 minutos de duración, y déjese llevar por un paseo entre la naturaleza y la memoria, donde confluyen paisajes salvajes y patrimonio.

