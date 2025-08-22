Circuit de l’Étang de Saint-Bonnet Saint-Bonnet-Tronçais Allier
Circuit de l’Étang de Saint-Bonnet
Circuit de l’Étang de Saint-Bonnet Le Bourg 03360 Saint-Bonnet-Tronçais Allier Auvergne-Rhône-Alpes
Parcours aménagé, ce circuit convient à tous les publics.
http://paysdetroncais.fr/ +33 4 70 05 11 44
English :
This circuit is suitable for all types of people.
Deutsch :
Als angelegte Strecke eignet sich dieser Rundgang für alle Altersgruppen.
Italiano :
Questo circuito è adatto a tutte le età.
Español :
Este circuito es apto para todas las edades.
