Circuit de l’Étang de Saloup Le Brethon Allier
Circuit de l’Étang de Saloup Le Brethon Allier vendredi 1 mai 2026.
Circuit de l’Étang de Saloup
Circuit de l’Étang de Saloup D.145 03350 Le Brethon Allier Auvergne-Rhône-Alpes
Courte balade familiale, entre bois et eau dans l’écrin sauvage du site de Saloup.
http://paysdetroncais.fr/ +33 4 70 05 11 44
English :
Short family walk, between woods and water in the wild setting of the site of Saloup.
Deutsch :
Kurze Familienwanderung zwischen Wald und Wasser in der wilden Umgebung von Saloup.
Italiano :
Breve passeggiata per famiglie, tra bosco e acqua, nella cornice selvaggia del sito di Saloup.
Español :
Corto paseo familiar, entre el bosque y el agua en el entorno salvaje del sitio de Saloup.
