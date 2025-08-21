Circuit de l’Étang de Saloup Le Brethon Allier

Circuit de l’Étang de Saloup

Circuit de l’Étang de Saloup D.145 03350 Le Brethon Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Courte balade familiale, entre bois et eau dans l’écrin sauvage du site de Saloup.

http://paysdetroncais.fr/ +33 4 70 05 11 44

English :

Short family walk, between woods and water in the wild setting of the site of Saloup.

Deutsch :

Kurze Familienwanderung zwischen Wald und Wasser in der wilden Umgebung von Saloup.

Italiano :

Breve passeggiata per famiglie, tra bosco e acqua, nella cornice selvaggia del sito di Saloup.

Español :

Corto paseo familiar, entre el bosque y el agua en el entorno salvaje del sitio de Saloup.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-02 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme