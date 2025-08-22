Circuit de l’Étang de Tronçais Saint-Bonnet-Tronçais Allier

Circuit de l’Étang de Tronçais

Circuit de l’Étang de Tronçais Avenue Nicolas Rambourg 03360 Saint-Bonnet-Tronçais Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Témoin du riche passé industriel de Tronçais, ce parcours entre bois et eaux plonge le marcheur dans les pas du maître de forge Nicolas Rambourg.

http://paysdetroncais.fr/ +33 4 70 05 11 44

English :

Witness to Tronçais’ rich industrial past, this trail between woods and water plunges the walker into the footsteps of the master blacksmith Nicolas Rambourg.

Deutsch :

Als Zeugnis der reichen industriellen Vergangenheit von Tronçais taucht der Wanderer auf dieser Strecke zwischen Wald und Wasser in die Fußstapfen des Schmiedemeisters Nicolas Rambourg.

Italiano :

Questo percorso tra legno e acqua, che testimonia il ricco passato industriale di Tronçais, immerge l’escursionista nelle orme di Nicolas Rambourg, il maestro della fucina.

Español :

Este recorrido entre madera y agua, testigo del rico pasado industrial de Tronçais, sumerge al caminante en las huellas de Nicolas Rambourg, el maestro de la forja.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-02 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme