Circuit de l’étang du val et Mémoires du Textile Saint-Sauveur Meurthe-et-Moselle

Circuit de l’étang du val et Mémoires du Textile Adultes A pieds Facile

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Circuit de l’étang du val et Mémoires du Textile Lieu-dit Norroy 54480 Saint-Sauveur Meurthe-et-Moselle Grand Est

Durée : 150 Distance : 9000.0 Tarif :

Val-et-Châtillon se situe sur un territoire forestier qui a développé ses activités grâce aux ressources naturelles l’eau et le bois. C’est ainsi que se sont succédées plusieurs usines de textile sur un siècle et demi dans le village. La cascade du Val et son canal servaient autrefois à produire l’énergie nécessaire pour faire marcher l’usine.

Facile

http://maisondelaforet-piemontvosgien.com/ +33 3 83 71 23 25

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Val-et-Châtillon is located on a forested area which has developed its activities thanks to natural resources: water and wood. This is how several textile factories have succeeded one another over a century and a half in the village. The Val waterfall and its canal were once used to produce the energy needed to run the factory.

Deutsch :

Val-et-Châtillon liegt in einem Waldgebiet, das seine Aktivitäten dank der natürlichen Ressourcen Wasser und Holz entwickelt hat. So entstanden im Laufe von anderthalb Jahrhunderten mehrere Textilfabriken im Dorf. Der Wasserfall von Val und sein Kanal dienten früher zur Erzeugung der Energie, die für den Betrieb der Fabrik benötigt wurde.

Italiano :

Val-et-Châtillon si trova in una zona boschiva che ha sviluppato le sue attività grazie alle sue risorse naturali: acqua e legno. Nell’ultimo secolo e mezzo nel villaggio sono state costruite diverse fabbriche tessili. La cascata di Val e il suo canale venivano un tempo utilizzati per produrre l’energia necessaria al funzionamento della fabbrica.

Español :

Val-et-Châtillon se encuentra en una zona boscosa que ha desarrollado sus actividades gracias a sus recursos naturales: agua y madera. En el último siglo y medio se han construido varias fábricas textiles en el pueblo. La cascada del Val y su canal se utilizaban antiguamente para producir la energía necesaria para el funcionamiento de la fábrica.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-25 par Système d’information touristique Lorrain