Circuit de l’Heidenkopf Ottrott Bas-Rhin

Circuit de l’Heidenkopf Ottrott Bas-Rhin vendredi 1 août 2025.

Circuit de l’Heidenkopf

Circuit de l’Heidenkopf 67530 Ottrott Bas-Rhin Grand Est

Durée : 480 Distance : 12500.0 Tarif :

Partez à la découverte des lieux remarquables de la région le Heidenkopf et l’abri du Verloreneck et sa forêt de menhirs mystérieux !

http://www.mso-tourisme.com/ +33 3 88 50 75 38

English :

Discover the remarkable places of the region: the Heidenkopf and the Verloreneck shelter and its forest of mysterious menhirs!

Deutsch :

Entdecken Sie die bemerkenswerten Orte der Region: den Heidenkopf und den Abri du Verloreneck mit seinem Wald aus geheimnisvollen Menhiren!

Italiano :

Scoprite i luoghi straordinari della regione: il rifugio Heidenkopf e il Verloreneck e la sua foresta di misteriosi menhir!

Español :

Descubra los lugares más destacados de la región: el refugio de Heidenkopf y Verloreneck y su bosque de misteriosos menhires

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-28 par Système d’informations touristique Alsace