circuit de liaison VTT VAE Prévinquières / Le Bas Ségala Prévinquières Aveyron

La liaison entre la commune de Prévinquières et celle du Bas-Ségala est classé comme difficile. Elle relie les circuits 1 du Bas-Ségala au circuit 5 de Prévinquières.

English :

The link between Prévinquières and Bas-Ségala is classified as difficult. It links circuit 1 in Bas-Ségala to circuit 5 in Prévinquières.

Deutsch :

Die Verbindung zwischen der Gemeinde Prévinquières und der Gemeinde Bas-Ségala wird als schwierig eingestuft. Sie verbindet die Rundwege 1 des Bas-Ségala mit dem Rundweg 5 in Prévinquières.

Italiano :

Il collegamento tra Prévinquières e Bas-Ségala è classificato come difficile. Collega il circuito 1 di Bas-Ségala al circuito 5 di Prévinquières.

Español :

El enlace entre Prévinquières y Bas-Ségala está clasificado como difícil. Enlaza el circuito 1 de Bas-Ségala con el circuito 5 de Prévinquières.

