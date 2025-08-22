circuit de liaison VTT VAE Prévinquières / Le Bas Ségala Prévinquières Aveyron
circuit de liaison VTT VAE Prévinquières / Le Bas Ségala Prévinquières Aveyron vendredi 1 mai 2026.
circuit de liaison VTT VAE Prévinquières Le Bas Ségala
circuit de liaison VTT VAE Prévinquières Le Bas Ségala aire de vidange pour camping car 12350 Prévinquières Aveyron Occitanie
Durée : Distance : Tarif :
La liaison entre la commune de Prévinquières et celle du Bas-Ségala est classé comme difficile. Elle relie les circuits 1 du Bas-Ségala au circuit 5 de Prévinquières.
https://www.facebook.com/DestinationSegalaAveyron +33 5 65 65 60 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The link between Prévinquières and Bas-Ségala is classified as difficult. It links circuit 1 in Bas-Ségala to circuit 5 in Prévinquières.
Deutsch :
Die Verbindung zwischen der Gemeinde Prévinquières und der Gemeinde Bas-Ségala wird als schwierig eingestuft. Sie verbindet die Rundwege 1 des Bas-Ségala mit dem Rundweg 5 in Prévinquières.
Italiano :
Il collegamento tra Prévinquières e Bas-Ségala è classificato come difficile. Collega il circuito 1 di Bas-Ségala al circuito 5 di Prévinquières.
Español :
El enlace entre Prévinquières y Bas-Ségala está clasificado como difícil. Enlaza el circuito 1 de Bas-Ségala con el circuito 5 de Prévinquières.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-25 par ADT Aveyron