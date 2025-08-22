Circuit de l’Oppidum Luzech Lot

Circuit de l’Oppidum

Circuit de l’Oppidum 46140 Luzech Lot Occitanie

Durée : 180 Distance : 10000.0 Tarif :

De méandre en méandre, le Lot grignota la plateau calcaire et Luzech manqua être une île…Partez pour une promenade dans le temps, de l’oppidum gallo-romain au donjon médiéval.

Différentes fouilles réalisées aux alentours de Luzech et sur l’Oppidum de l’Impernal ont permis de nombreuses découvertes des ammonites du Jurassique Supérieur de la région du Quercy, des vestiges gallo-romain de l’occupation de l’Impernal au 1er siècle avt JC, mais aussi des empreintes et traces de dinosaures, notamment un moulage d’une piste de pas de 60 m2, datant d’environ 140 millions d’années.

From meander to meander, the Lot nibbled away at the limestone plateau and Luzech almost became an island… Take a walk back in time, from the Gallo-Roman oppidum to the medieval keep.

Various excavations in the vicinity of Luzech and at the Oppidum de l’Impernal have yielded numerous discoveries: ammonites from the Upper Jurassic of the Quercy region, Gallo-Roman remains from the occupation of l’Impernal in the 1st century BC, as well as dinosaur footprints and tracks, including a cast of a 60 m2 footprint dating from around 140 million years ago.

Von Mäander zu Mäander knabberte der Lot an dem Kalksteinplateau und Luzech wäre beinahe eine Insel geworden…Begeben Sie sich auf einen Spaziergang durch die Zeit, vom gallo-römischen Oppidum bis zum mittelalterlichen Bergfried.

Bei verschiedenen Ausgrabungen in der Umgebung von Luzech und auf dem Oppidum de l’Impernal wurden zahlreiche Funde gemacht: Ammoniten aus dem Oberen Jura aus der Region Quercy, gallorömische Überreste der Besetzung von l’Impernal im 1. Jahrhundert v. Chr., aber auch Fußabdrücke und Spuren von Dinosauriern, insbesondere ein Abdruck einer 60 m2 großen Trittspur, die etwa 140 Millionen Jahre alt ist.

Di meandro in meandro, il Lot ha intaccato l’altopiano calcareo e Luzech è quasi diventata un’isola… Passeggiate nel tempo, dall’oppidum gallo-romano al torrione medievale.

Diversi scavi condotti nei dintorni di Luzech e sull’Oppidum de l’Impernal hanno portato a un’infinità di scoperte: ammoniti del Giurassico superiore della regione del Quercy, resti gallo-romani dell’occupazione di l’Impernal nel I secolo a.C., nonché impronte e tracce di dinosauri, tra cui il calco di un’impronta di 60 m2 , risalente a circa 140 milioni di anni fa.

De meandro en meandro, el Lot mordisqueó la meseta calcárea y Luzech casi se convirtió en una isla… Retroceda en el tiempo, desde el oppidum galo-romano hasta la torre del homenaje medieval.

Diversas excavaciones llevadas a cabo en los alrededores de Luzech y en el Oppidum de l’Impernal han dado lugar a numerosos descubrimientos: ammonites del Jurásico Superior de la región de Quercy, restos galo-romanos de la ocupación de l’Impernal en el siglo I a.C., así como huellas y rastros de dinosaurios, incluido un molde de una huella de 60 m2, que data de hace unos 140 millones de años.

