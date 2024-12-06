Circuit de l’Orée des bois Riaillé Loire-Atlantique

vendredi 1 août 2025.

Circuit de l’Orée des bois

Circuit de l’Orée des bois 44440 Riaillé Loire-Atlantique Pays de la Loire

Distance : 9000.0

Vous pénétrez dans les belles allées de forêt. Un petit détour au Chêne aux Clous s’impose (30 min aller/retour). En forêt vous aurez la possibilité d’admirer la faune et la flore.

https://rando.loire-atlantique.fr/trek/10619-L-Oree-des-Bois +33 2 40 83 07 44

English :

You enter the beautiful forest lanes. A short detour to the Chêne aux Clous is in order (30 min round trip). In the forest, you can admire the flora and fauna.

Deutsch :

Sie betreten die schönen Waldalleen. Ein kleiner Abstecher zur Chêne aux Clous lohnt sich (30 Min. hin und zurück). Im Wald haben Sie die Möglichkeit, die Flora und Fauna zu bewundern.

Italiano :

Si entra nei bellissimi sentieri della foresta. È consigliabile una breve deviazione verso la Chêne aux Clous (30 minuti andata e ritorno). Nella foresta si possono ammirare la flora e la fauna.

Español :

Se entra en las hermosas pistas forestales. Puede desviarse brevemente hacia la Chêne aux Clous (30 minutos ida y vuelta). En el bosque, podrá admirar la flora y la fauna.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-12-06 par eSPRIT Pays de la Loire