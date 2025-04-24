Circuit de l’Ortenbourg et du Ramstein depuis la Hühnelmühle Scherwiller Bas-Rhin

Circuit de l’Ortenbourg et du Ramstein depuis la Hühnelmühle

Durée : 120 Distance : 5800.0 Tarif :

Cette randonnée vous mènera à travers le massif de l’Ortenbourg qui a fait l’objet d’un arrêté de protection de biotope, pour sa faune et sa flore remarquables.

http://chateau-ortenbourg.wixsite.com/chateau-ortenbourg +33 3 88 58 87 20

English :

This hike will lead you through the Ortenbourg massif which has been the object of a biotope protection order, for its remarkable fauna and flora.

Deutsch :

Diese Wanderung führt Sie durch das Ortenbourg-Massiv, das wegen seiner bemerkenswerten Fauna und Flora zum Gegenstand eines Biotopschutzbeschlusses gemacht wurde.

Italiano :

Questa escursione vi porterà attraverso il massiccio dell’Ortenbourg, che è stato dichiarato area di protezione del biotopo per la sua notevole flora e fauna.

Español :

Esta excursión le llevará por el macizo de Ortenbourg, declarado zona de protección de biotopos por su notable flora y fauna.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-24 par Système d’informations touristique Alsace