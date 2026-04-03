Circuit de Macey Vignoble Macey Aube vendredi 1 mai 2026.
Circuit de Macey Vignoble 10300 Macey Aube Grand Est
Durée : Distance : 12536.0 Tarif :
Une promenade dans les vignes avec une magnifique vue sur la plaine troyenne !
Une randonnée sur les hauteurs au milieu des champs, des bois des vignes.
Et pour finir en beauté cette randonnée toute en douceur, une vue plongeante sur Troyes. Les amateurs de nature et de photos seront comblés !
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A walk through the vineyards with a magnificent view over the Trojan plain!
A hike on the heights amid fields, woods and vineyards.
And to round off this gentle hike, a bird’s-eye view of Troyes. Nature and photo enthusiasts are in for a treat!
Deutsch :
Ein Spaziergang durch die Weinberge mit einer herrlichen Aussicht auf die Ebene von Troyes!
Eine Wanderung auf den Anhöhen inmitten von Feldern, Wäldern und Weinbergen.
Und zum krönenden Abschluss dieser sanften Wanderung ein Tiefblick auf Troyes. Natur- und Fotoliebhaber kommen hier voll auf ihre Kosten!
Italiano :
Una passeggiata tra i vigneti con una magnifica vista sulla piana di Troia!
Una passeggiata in altura tra campi, boschi e vigneti.
E per concludere questa dolce escursione, una vista mozzafiato su Troyes. Gli amanti della natura e i fotografi ne saranno entusiasti!
Español :
Un paseo por los viñedos con una magnífica vista sobre la llanura troyana
Un paseo por las alturas entre campos, bosques y viñedos.
Y como colofón a este suave paseo, una vista impresionante sobre Troyes. Los amantes de la naturaleza y los fotógrafos estarán encantados
Cet itinéraire a été mise à jour le 2020-10-19 par Aube en Champagne Attractivité