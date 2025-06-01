Circuit de Malbrouck en VTT (variante) Manderen-Ritzing Moselle

Circuit de Malbrouck en VTT (variante) Rue du château 57480 Manderen-Ritzing Moselle Grand Est

Durée : 60 Distance : 13200.0 Tarif :

Au départ du château de Malbrouck ou de la Chapelle de la Paix, ce circuit vous propose les plus belles perspectives sur le château. Tantôt en fond de vallée, tantôt sur les hauteurs vous apprécierez les chemins plutôt confortables de ce très beau circuit. Les curiosités à découvrir sont nombreuses: résurgence du Husprung, chapelle de la paix, pelouses du Hammelsberg et bien sûr château de Malbrouck.

Cette variante au circuit principal est plus facile, elle évite la montée au château de Malbrouck.

+33 3 82 83 74 14

English :

Departing from Malbrouck Castle or the Chapelle de la Paix, this tour offers you the most beautiful views of the castle. Sometimes at the bottom of the valley, sometimes on the heights you will appreciate the rather comfortable paths of this very beautiful circuit. There are many curiosities to discover: the resurgence of the Husprung, the Chapel of Peace, the lawns of the Hammelsberg and of course Malbrouck Castle.

This variant of the main tour is easier, it avoids the climb to Malbrouck Castle.

Deutsch :

Vom Schloss Malbrouck oder der Friedenskapelle aus bietet Ihnen dieser Rundweg die schönsten Aussichten auf das Schloss. Mal auf dem Talboden, mal auf den Höhen werden Sie die bequemen Wege dieser sehr schönen Strecke genießen. Es gibt viele Sehenswürdigkeiten zu entdecken: die Quelle des Husprung, die Friedenskapelle, die Rasenflächen des Hammelsbergs und natürlich das Schloss von Malbrouck.

Diese Variante der Hauptroute ist einfacher, da sie den Aufstieg zum Schloss Malbrouck vermeidet.

Italiano :

Partendo dal castello di Malbrouck o dalla Chapelle de la Paix, questo tour vi offre le più belle viste del castello. A volte in fondo alla valle, a volte sulle alture, apprezzerete i sentieri piuttosto comodi di questo circuito molto bello. Ci sono molte attrazioni da scoprire: la sorgente Husprung, la Cappella della Pace, i prati di Hammelsberg e naturalmente il Castello di Malbrouck.

Questa variante del tour principale è più semplice ed evita la salita al castello di Malbrouck.

Español :

Partiendo del castillo de Malbrouck o de la Chapelle de la Paix, este recorrido le ofrece las más bellas vistas del castillo. A veces en el fondo del valle, a veces en las alturas, apreciará los caminos bastante cómodos de este circuito tan bonito. Hay muchos lugares que descubrir: el manantial de Husprung, la Capilla de la Paz, los prados de Hammelsberg y, por supuesto, el castillo de Malbrouck.

Esta variante del recorrido principal es más fácil y evita la subida al castillo de Malbrouck.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-28 par Système d’information touristique Lorrain