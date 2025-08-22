Circuit de Malicorne Verneuil d’Avre et d’Iton Eure

Circuit de Malicorne

Circuit de Malicorne 27160 Verneuil d’Avre et d’Iton Eure Normandie

Durée : 60 Distance : 4000.0 Tarif :

Avec pour toile de fond l’harmonieux décor d’une rivière paisible mêlée de champs fleuris, le circuit de Malicorne emmène le promeneur à la découverte du coquet village de Francheville niché en vallée d’Iton et de son histoire ferronnière, pour lui dévoiler ensuite les nombreuses richesses de cet adorable et très normand petit coin de campagne chapelle et petit pont, habitat rural, étangs…

+33 2 32 32 17 17

English : Circuit de Malicorne

With a peaceful river and harmonious flower fields in the background, the Malicorne walking trail takes visitors to explore the elegant village of Francheville, nestled in the Iton valley, and its ironwork heritage, and then reveals the numerous gems hidden in this lovely and typically Norman corner of countryside: chapel and little bridge, rural housing, ponds, etc.

Deutsch :

Vor der harmonischen Kulisse eines friedlichen Flusses und blühender Felder führt der Rundweg von Malicorne den Wanderer zu dem hübschen, im Iton-Tal gelegenen Dorf Francheville und seiner Geschichte der Eisenverarbeitung, um ihm dann die zahlreichen Reichtümer dieses liebenswerten und sehr normannischen Fleckchens auf dem Land zu zeigen: Kapelle und kleine Brücke, ländliche Siedlungen, Teiche…

Italiano :

Con l’armonioso sfondo di un fiume tranquillo mescolato a campi fioriti, il circuito di Malicorne porta l’escursionista a scoprire il grazioso villaggio di Francheville, adagiato nella valle dell’Iton, e la sua storia siderurgica, per poi svelare i numerosi tesori di questo piccolo angolo di campagna adorabile e molto normanno: cappella e piccolo ponte, habitat rurale, stagni…

Español :

Con el armonioso telón de fondo de un apacible río mezclado con campos florecidos, el circuito de Malicorne lleva al caminante a descubrir el bonito pueblo de Francheville enclavado en el valle del Iton y su historia de fabricación de hierro, para luego revelar los numerosos tesoros de este adorable y muy normando rincón de la campiña: capilla y pequeño puente, hábitat rural, estanques…

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Normandie Tourisme