Circuit de Marcilly-sur-Eure Marcilly-sur-Eure Eure

Circuit de Marcilly-sur-Eure

Circuit de Marcilly-sur-Eure 27810 Marcilly-sur-Eure Eure Normandie

Durée : 150 Distance : 8500.0 Tarif :

Niché au creux de la vallée d’Eure, connue pour sa diversité écologique et sa douceur climatique de type méridionale, le village de Marcilly-sur-Eure présente à travers cette randonnée tous ses charmes forêt, cours d’eau et patrimoine rural.

+33 2 32 24 04 43

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English : Circuit de Marcilly-sur-Eure

Nestled at the bottom of the Eure valley, known for its ecological diversity and its mild southern climate, the village of Marcilly-sur-Eure will show you, along the walk, all its charms and features: forest, streams and rural heritage sites.

Deutsch :

Eingebettet in das Tal der Eure, das für seine ökologische Vielfalt und sein mildes, südländisches Klima bekannt ist, präsentiert das Dorf Marcilly-sur-Eure auf dieser Wanderung all seine Reize: Wald, Wasserläufe und ländliches Erbe.

Italiano :

Immerso nella valle dell’Eure, rinomata per la sua diversità ecologica e il clima mite del sud, il villaggio di Marcilly-sur-Eure è una delizia da esplorare durante questa passeggiata, con le sue foreste, i suoi corsi d’acqua e il suo patrimonio rurale.

Español :

Enclavado en el valle del Eure, famoso por su diversidad ecológica y su suave clima meridional, el pueblo de Marcilly-sur-Eure es una delicia para explorar en este paseo, con sus bosques, sus cursos de agua y su patrimonio rural.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-03-18 par Normandie Tourisme