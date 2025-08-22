Circuit de Meaulne- Vitray Meaulne-Vitray Allier

Circuit de Meaulne- Vitray

Circuit de Meaulne- Vitray Place de l’Eglise 03360 Meaulne-Vitray Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Ce long itinéraire est l’occasion de parcourir la commune nouvelle de Meaulne-Vitray et la variété de ses paysages tour à tour forestiers et bocagers.

http://www.montlucon-tourisme.fr/ +33 4 70 05 11 44

English :

This long itinerary is an opportunity to discover the new commune of Meaulne-Vitray and the variety of its landscapes, which are alternately forested and hedged farmland.

Deutsch :

Diese lange Route bietet die Gelegenheit, die neue Gemeinde Meaulne-Vitray und die Vielfalt ihrer abwechselnd von Wäldern und Heckenlandschaften geprägten Landschaften zu durchqueren.

Italiano :

Questo lungo itinerario è un’occasione per esplorare il nuovo comune di Meaulne-Vitray e la varietà dei suoi paesaggi, sia forestali che di siepe.

Español :

Este largo itinerario es una oportunidad para explorar el nuevo municipio de Meaulne-Vitray y la variedad de sus paisajes, tanto forestales como de setos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-02 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme