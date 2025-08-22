Circuit de Montergon Erdre-en-Anjou Maine-et-Loire

Circuit de Montergon

Circuit de Montergon 49220 Erdre-en-Anjou Maine-et-Loire Pays de la Loire

Ce circuit offre une découverte de la commune déléguée de Brain-sur-Longuenée. Une randon née alliant patrimoine historique et naturel entre bourg et forêt domaniale.

https://www.tourisme-anjoubleu.com/offres/sentier-de-la-foret-domaniale-de-longuenee-erdre-en-anjou-fr-2710328/ +33 2 41 92 86 83

English :

This tour explores the commune of Brain-sur-Longuenée. A hike combining historical and natural heritage, between the village and the national forest.

Deutsch :

Dieser Rundgang bietet Ihnen die Möglichkeit, die Gemeinde Brain-sur-Longuenée zu entdecken. Eine Wanderung, die historisches und natürliches Erbe zwischen dem Dorf und dem Staatswald verbindet.

Italiano :

Questo percorso offre la possibilità di esplorare il comune di Brain-sur-Longuenée. Una passeggiata che unisce patrimonio storico e naturale tra il villaggio e la foresta nazionale.

Español :

Este sendero permite descubrir el municipio de Brain-sur-Longuenée. Un paseo que combina patrimonio histórico y natural entre el pueblo y el bosque nacional.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-20 par Anjou tourime